«Фонтанка» дарит новые впечатления и призы за фото с ЗСД Фонтанка Фест

«Фонтанка» вместе с партнером фестиваля — компанией ЭМПРАНА разыграет среди подписчиков официальных групп городского портала необычные призы — впечатления.
Для победы нужно сделать две простые вещи:
- быть подписчиком городского портала «Фонтанка.ру» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram;
- прийти 22 мая на ЗСД Фонтанка Фест в качестве участника или гостя, снять крутую фотографию события и опубликовать ее на своей страничке в ВК или Instagram с хештегами #фонтанкару, #зсдфест2021.
24 мая мы выберем по три ярких кадра в каждой из соцсетей. Фотографии будут опубликованы на «Фонтанке», а их авторы получат от нас призы и незабываемые впечатления.
Велопарад, забег и полумарафон пройдут 22 мая* по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.
Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий. Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.
Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2021:
Прогрессивный партнер — компания «Газпром нефть»
Партнер маршрута — Объединение строителей Санкт-Петербурга
Официальный медиапартнер — Европа Плюс
Командный партнер — Setl Group
Командный партнер — ГК «Эталон»
Командный партнер — РСТИ (Росстройинвест)
Командный партнер — ПИТЕР FM 100.9
Партнер фестиваля — Таксовичкоф
Партнер фестиваля— Архыз Сервис