«Фонтанка» дарит новые впечатления и призы за фото с ЗСД Фонтанка Фест

24 мая мы выберем по три ярких кадра в каждой из соцсетей. Фотографии будут опубликованы на «Фонтанке», а их авторы получат от нас призы и незабываемые впечатления.

Для победы нужно сделать две простые вещи:

Велопарад, забег и полумарафон пройдут 22 мая* по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.



Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.



*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий. Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.



Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2021:



Прогрессивный партнер — компания «Газпром нефть»



Официальный партнер — О’КЕЙ



Партнер маршрута — Объединение строителей Санкт-Петербурга



Официальный медиапартнер — Европа Плюс



Командный партнер — Setl Group



Командный партнер — «Силовые машины»

