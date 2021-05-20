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«Фонтанка» дарит новые впечатления и призы за фото с ЗСД Фонтанка Фест

Участники и гости ЗСД Фонтанка Фест этого года, помимо крутых эмоций от самого фестиваля, получат шанс на невероятные впечатления в подарок.

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«Фонтанка» вместе с партнером фестиваля — компанией ЭМПРАНА разыграет среди подписчиков официальных групп городского портала необычные призы — впечатления.

Для победы нужно сделать две простые вещи:

  1. быть подписчиком городского портала «Фонтанка.ру» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram;
  2. прийти 22 мая на ЗСД Фонтанка Фест в качестве участника или гостя, снять крутую фотографию события и опубликовать ее на своей страничке в ВК или Instagram с хештегами #фонтанкару, #зсдфест2021.

24 мая мы выберем по три ярких кадра в каждой из соцсетей. Фотографии будут опубликованы на «Фонтанке», а их авторы получат от нас призы и незабываемые впечатления.

Велопарад, забег и полумарафон пройдут 22 мая* по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.

Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий. Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2021:

Прогрессивный партнер — компания «Газпром нефть»

Официальный партнер — О’КЕЙ

Партнер маршрута — Объединение строителей Санкт-Петербурга

Официальный медиапартнер — Европа Плюс

Командный партнер — Setl Group

Командный партнер — «Силовые машины»

Командный партнер — ГК «Эталон»

Командный партнер — РСТИ (Росстройинвест)

Командный партнер — ПИТЕР FM 100.9

Партнер фестиваля — Таксовичкоф

Партнер фестиваля — Самокат

Партнер фестиваля— Архыз Сервис

Партнер фестиваля — компания Эмпрана

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