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Участники ЗСД Фонтанка Фест получат от компании Эмпрана шанс попасть на телеэкран

Вместе с компанией Эмпрана участие в празднике ЗСД Фонтанка Фест может стать шагом на экран телевизора. Эмпрана дарит участникам фестиваля шанс на участие в турнирах Открытого интеллектуального чемпионата Санкт-Петербурга, и возможность стать игроком одной из команд участниц телевизионного формата — интеллект-шоу «ИГРОКИ» (18+).

Фото: предоставлено компанией Эмпрана
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«Интеллект-шоу ИГРОКИ» стало новым проектом компании Эмпрана — компания по созданию необычных подарков-впечатлений. В проекте интеллектуальных соревнований «ИГРОКИ» объединены три формата — «Игровой» — для больших событий и оригинальных мероприятий, «Шоу» — для особых случаев и «Телевизионный», в котором состоялись съемки уже двух сезонов.

А также стоит отметить, что победители состязаний ЗСД Фонтанка Фест получат подарки компании Эмпрана — каждый из которых станет ключом к одному из множества ярких впечатлений — экстремальных или эмоциональных.

Наш досуг — это отражение нашего внутреннего мира, наши впечатления — производная нашего интеллекта.

Покупая подарки-впечатления на emprana.ru вы получите подарок и возможность выиграть один из ежедневных призов — полеты, гонки, СПА — или главный приз — сертификат на двухдневное проживание для двоих в отеле «Новый Петергоф»*.

Дарите то, что хотели бы почувствовать и испытать сами — незабываемые эмоции с интеллектуальным драйвом от Эмпрана!

*Сроки проведения акции с 20 мая по 30 июня 2021 года. Записаться на впечатление по сертификату можно с 20 мая 2021г до 31 марта 2022 года. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на emprana.ru/prize

новость компании

Фото: предоставлено компанией Эмпрана

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