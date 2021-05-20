Участники ЗСД Фонтанка Фест получат от компании Эмпрана шанс попасть на телеэкран

А также стоит отметить, что победители состязаний ЗСД Фонтанка Фест получат подарки компании Эмпрана — каждый из которых станет ключом к одному из множества ярких впечатлений — экстремальных или эмоциональных.

«Интеллект-шоу ИГРОКИ» стало новым проектом компании Эмпрана — компания по созданию необычных подарков-впечатлений. В проекте интеллектуальных соревнований «ИГРОКИ» объединены три формата — «Игровой» — для больших событий и оригинальных мероприятий, «Шоу» — для особых случаев и «Телевизионный», в котором состоялись съемки уже двух сезонов.

Наш досуг — это отражение нашего внутреннего мира, наши впечатления — производная нашего интеллекта.



Покупая подарки-впечатления на emprana.ru вы получите подарок и возможность выиграть один из ежедневных призов — полеты, гонки, СПА — или главный приз — сертификат на двухдневное проживание для двоих в отеле «Новый Петергоф»*.



Дарите то, что хотели бы почувствовать и испытать сами — незабываемые эмоции с интеллектуальным драйвом от Эмпрана!



*Сроки проведения акции с 20 мая по 30 июня 2021 года. Записаться на впечатление по сертификату можно с 20 мая 2021г до 31 марта 2022 года. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на emprana.ru/prize



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