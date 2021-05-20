В Индии уже в двух штатах объявили эпидемию «чёрной плесени»

«Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19. <…> Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату», — цитирует 20 мая РИА Новости документ, подписанный главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй.

Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «чёрная плесень», которым заражаются коронавирусные пациенты. В России эта инфекция тоже есть.

В штате зафиксировано около 100 случаев заражения «чёрной плесенью», большинство заболевших проживали в районе городов Джодхпур, Джайпур, Сирохи и Кота. Пациентов поместили в специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха.



«Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований. Кроме того, все государственные и частные медицинские учреждения обязаны сообщать обо всех подозрительных и подтвержденных случаях заболевания в департамент здравоохранения», — отмечается в постановлении правительства Раджастана.



Мукормикоз — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Микроскопические грибы (мукормицеты) обитают в почве повсеместно, их часто находят на поверхности гниющих растений, в том числе овощей. «Чёрная плесень» поражает глаза и органы дыхания, на поражённых участках, особенно в районе носа, из-за некроза ткани возникает чёрный струп. Смерть наступает быстро. При лечении удаётся спасти половину пациентов. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, страдающих диабетом, а также для тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности коронавирусом. Случаи заражения мукормикозом регистрируются по всему миру, в том числе в России.

