Индийская «чёрная плесень» пришла в Россию

В РФ зафиксированы случаи заражения коронавирусных пациентов мукормикозом, или «чёрной плесенью», которая широко распространилась в Индии на фоне обострения ситуации с COVID-19. Грибок поражает носоглотку, глаза и лёгкие человека.



У больных коронавирусом мукормикоз обычно развивается на фоне сахарного диабета и больших доз препаратов из категории глюкокортикостероидов, при подавленном иммунитете. В Индии много таких пациентов, поэтому очень высока заболеваемость. «В нашей стране мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19. Сейчас один такой пациент лечится в нашей микологической клинике, надеюсь, у него всё будет хорошо», — сообщил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Николай Климко.

