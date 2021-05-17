Индийская «чёрная плесень» пришла в Россию

В РФ зафиксированы случаи заражения коронавирусных пациентов мукормикозом, или «чёрной плесенью», которая широко распространилась в Индии на фоне обострения ситуации с COVID-19. Грибок поражает носоглотку, глаза и лёгкие человека.
У больных коронавирусом мукормикоз обычно развивается на фоне сахарного диабета и больших доз препаратов из категории глюкокортикостероидов, при подавленном иммунитете. В Индии много таких пациентов, поэтому очень высока заболеваемость. «В нашей стране мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19. Сейчас один такой пациент лечится в нашей микологической клинике, надеюсь, у него всё будет хорошо», — сообщил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ
Эту редкую инфекцию вызывают микроскопические грибы (мукормицеты). Они обитают в почве повсеместно, их часто находят на поверхности гниющих растений, в том числе овощей, поэтому заболевание встречается по всему миру. «Чёрная плесень» поражает нос, глаза и органы дыхания, на поражённых участках, особенно в районе носа, из-за некроза ткани возникает характерный чёрный струп. Смерть наступает быстро. При лечении удаётся спасти половину пациентов.
В Индии зафиксирован наименьший прирост случаев ковида за месяц. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на минздрав страны, ежедневный прирост заболевших 17 мая составил 281,3 тысячи человек, впервые почти за месяц опустившись ниже отметки в 300 тысяч. При этом Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Общее число заразившихся в стране превысило 24,9 миллиона. Выздоровели более 21,1 миллиона, умерли более 274 тысяч человек. Число пациентов, получающих лечение, снизилось до 3,5 миллиона человек.