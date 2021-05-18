Европа Плюс, официальный медиапартнёр ЗСД Фонтанка Фест, разыгрывает слоты на участие в забеге

Способ первый: стань подписчиком аккаунтов Европы Плюс в «Инстаграме» и «ВКонтакте». Для «Инстаграма» достаточно подписаться и отметить в комментариях к записи о розыгрыше любого друга. В социальной сети «ВКонтакте» нужно то же самое плюс репост.
Способ второй: с 17 по 20 мая слушай 100.5, жди сигнала ведущего о начале розыгрыша и звони в эфир по телефону (812) 325–100–5.
Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+), зарегистрировавшийся на официальном сайте события.
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Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.
Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.
Велопарад, забег и полумарафон по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.
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