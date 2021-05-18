Европа Плюс, официальный медиапартнёр ЗСД Фонтанка Фест, разыгрывает слоты на участие в забеге

Способ первый: стань подписчиком аккаунтов Европы Плюс в «Инстаграме» и «ВКонтакте». Для «Инстаграма» достаточно подписаться и отметить в комментариях к записи о розыгрыше любого друга. В социальной сети «ВКонтакте» нужно то же самое плюс репост.



Способ второй: с 17 по 20 мая слушай 100.5, жди сигнала ведущего о начале розыгрыша и звони в эфир по телефону (812) 325–100–5.