Петербуржцы узнают, зачем петербургские парадные такие красивые, на примере дома Алексеева

Для чего владельцу доходного дома начала ХХ века надо было так тратиться на отделку парадных, лестничных клеток и квартир? Узнаем на лекции в библиотеке «Линии» 23 мая. Бесплатно, 12+
Николай Иванович Алексеев побыл и архитектором двора великого князя Кирилла Владимировича, и советским архитектором (правда, от обозначения даты его смерти в справочниках как-то не по себе, «1930-е»). На одном только Васильевском острове можно устроить настоящую экскурсию «по Алексееву»: Большой проспект, 39/14; 8-я линия, 53; 9-я линия, 34 и 58; 19-я линия, 8, — и, наконец, герой лекции, дом
Культуролог Дарья Болотина предлагает посмотреть на жизнь горожанина 1900-х глазами владельца квартиры и познакомиться с философией стиля модерн через детали дома. Слушаем лекцию «Дом архитектора Алексеева: образ повседневности эпохи модерна» в библиотеке «Линии» (8-я линия В. О. 25, 4 этаж) 23 мая, начало в 17:00. Записаться можно на сайте библиотеки Маяковского в разделе «События».
Александра Шеромова