Группа Shortparis отдаст петербуржцам долги

Еще один концертный долг Петербургу вернет коллектив Shortparis. Шоу одного из самых необычных коллективов новой сцены должно было состояться в ноябре прошлого года, но ожидание затянулось. Однако теперь отмен и переносов быть не должно — 20 мая Shortparis выйдет на сцену клуба А2 (16+).



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Северная столица станет финальной точкой в большом туре коллектива. За всё это время каких-то больших новостей от Shortparis не было, если не считать недавний сингл «Говорит Москва».

Также можно вспомнить участие группы в трибьюте «Сохрани мою речь навсегда», посвященном 130-летию Осипа Мандельштама. Группа Shortparis положила на музыку стихотворение «Эта ночь непоправима», а также выпустила клип. Действие происходит в интерьерах, очень напоминающих петербургские коммуналки.



И на этом, пожалуй, всё. Shortparis явно не из тех групп, кто постоянно бомбит медиапространство новинками. Скорее наоборот — коллектив бьет редко, но метко, уделяя внимание не только звуковой, но и визуальной составляющей творчества. Эта особенность и выделяет Shortparis в общей массе — музыкальная группа, которая явно пытается быть чем-то большим. Каждый релиз — это некое высказывание, а в клипах можно долго искать аллюзии и отсылки.



От грядущего концерта стоит ждать в первую очередь необычного шоу, а также уже знакомые хиты «Стыд», «Страшно», «Туту» и другие. Те, кто уже бывал на живых выступлениях Shortparis, равнодушными не уходили. Не уйдете и вы, гарантируем.

Shortparis — российская группа, основанная в 2012 году в Новокузнецке. Коллектив играет в стилях post-pop, pop-noir, experimental, делает ставку на яркие концертные шоу и клипы, а также противопоставляет себя современной музыкальной сцене.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

