Петербургская группа Shortparis выпустила новый клип «Говорит Москва» с отсылом к французскому сюрреализму и маршу иностранного легиона. Пост с видео появился в группе «ВКонтакте» коллектива утром 1 мая.
«Глянь, вот кровяная колбаса, колбаса, колбаса, колбаса…» — цитируют в посте марш Французского иностранного легиона, посвященный участникам военных конфликтов XIX века. Клипу предшествует эпиграф из французского писателя Андре Бретона, основоположника сюрреализма, в котором автор рассуждает о расстреле толпы.
Символический расстрел в клипе и правда присутствует — в самом конце, когда участники коллектива забираются на уборочную технику, сходную с той, которой перекрывали городские улицы в дни акций протеста.