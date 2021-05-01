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У Shortparis вышел новый клип. В нем есть уборочная техника, какой перегораживали улицы, и расстрел

Новое видео Shortparis «Говорит Москва» отсылает к «Кровяной колбасе»

Петербургская группа Shortparis выпустила новый клип «Говорит Москва» с отсылом к французскому сюрреализму и маршу иностранного легиона. Пост с видео появился в группе «ВКонтакте» коллектива утром 1 мая.

«Глянь, вот кровяная колбаса, колбаса, колбаса, колбаса…» — цитируют в посте марш Французского иностранного легиона, посвященный участникам военных конфликтов XIX века. Клипу предшествует эпиграф из французского писателя Андре Бретона, основоположника сюрреализма, в котором автор рассуждает о расстреле толпы.

Фото: кадр из клипа/YouTube
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Фото: кадр из клипа/YouTube
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Фото: кадр из клипа/YouTube
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Символический расстрел в клипе и правда присутствует — в самом конце, когда участники коллектива забираются на уборочную технику, сходную с той, которой перекрывали городские улицы в дни акций протеста.

Фото: кадр из клипа/YouTube
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Фото: кадр из клипа/YouTube
Фото: кадр из клипа/YouTube
Фото: кадр из клипа/YouTube
Фото: кадр из клипа/YouTube

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Комментарии (3)

265112722
Мерзость
Foxit
Новость про какую-то помойку.
SU LUX INN
лютый кринж
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