Новичок ЗСД Фонтанка Фест компания «Силовые машины» ищет специалистов

Фото: Пресс-служба «Силовых машин» Поделиться Поделиться







Одним из новичков фестиваля ЗСД Фонтанка Фест стала команда «Силовых машин». «Силовые машины» — это глобальная энергомашиностроительная компания, продукция которой используется на четырех континентах. «Силовые машины» создают уникальное оборудование, работающее на ТЭC, ГЭС, АЭС в 57 странах мира. Сегодня у компании в работе масштабные проекты в Индии, Вьетнаме, Сербии, Беларуси и других странах. В связи с заключением новых контрактов компании требуются сотрудники — рабочие, служащие и специалисты разных профилей.

Если вы опытный специалист и хотите развиваться дальше — вам точно нужно в «Силовые машины». Не живете в Санкт-Петербурге, но хотите работать в Северной столице или планируете переезд? «Силовые машины» готовы предложить работу вахтовым методом или помощь в переезде. Для обсуждения деталей напишите на почту recruitment@power-m.ru. В теме письма обязательно укажите «ЗСД фест». Первые 20 человек, выславших свое резюме, отправятся на экскурсию на одну из новых производственных площадок «Силовых машин». Получить больше информации об открытых вакансиях вы можете на сайте https://power-m.ru/career/, а также посетив площадку «Силовых машин» на фестивале ЗСД Фонтанка Фест. Своим сотрудникам «Силовые машины» предлагают: ∙ официальное трудоустройство строго по ТК РФ; ∙ стабильную заработную плату; ∙ безопасные условия труда; ∙ обеспечение спецодеждой и СИЗ; ∙ возможность повышения квалификации и получения дополнительной специальности; ∙ питание в собственных столовых по фиксированной стоимости;

∙ медицинское обслуживание в медсанчасти на территории компании; ∙ льготы на путевки в санатории и дома отдыха, оздоровительные лагеря для детей работников компании и многое другое. Фестиваль здорового образа жизни ЗСД Фонтанка Фест состоится 22 мая* на одной из самых необычных трасс мира — центральном участке Западного скоростного диаметра. Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+) зарегистрировавшийся на официальном сайте события. Чтобы не пропустить появление новых слотов, подпишитесь на обновления сообществ и самыми первыми узнавайте новости фестиваля: «ВКонтакте» https://vk.com/zsdfest Instagram https://www.instagram.com/zsdfontankafest/ «Фейсбук» https://www.facebook.com/zsdfest Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. *22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.



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