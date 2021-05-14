FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
74.36р89.93р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Три автомобиля столкнулись на ЗСД, в больницу увезли двоих детей

Двое маленьких детей пострадали в столкновении трех машин на ЗСД Петербурга

Авария с участием трех машин произошла на участке Западного скоростного диаметра Петербурга, где ведутся дорожные работы. Травмы получили маленькие дети.

Как стало известно «Фонтанке», утром 14 мая на 7-м километре северного направления ЗСД «паровозиком» столкнулись три легковых автомобиля. В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» информацию о столкновении подтвердили, добавив, что все службы на месте и предупреждения о ДТП выведены на табло.

По информации «Фонтанки», в ДТП пострадали два ребенка — трех и пяти лет. С легкими ушибами головы их увезли в больницу.

В приложении «Ваш ЗСД» уточняется, что авария произошла на основном ходу ЗСД, на участке от Благодатной улицы к набережной Екатерингофки, аварийный транспорт находится в левой полосе. На этом же участке сейчас ремонтируют дорожное покрытие, из-за чего до 7 часов утра 17 мая будут поочередно ограничивать для движения крайние левые полосы. Также из-за ремонта с 21:00 14 мая до 7:00 17 мая будут ограничивать проезд по крайним правым полосам на участке основного хода от КАД (Юг) до Автомобильной улицы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний