Три автомобиля столкнулись на ЗСД, в больницу увезли двоих детей

Как стало известно «Фонтанке», утром 14 мая на 7-м километре северного направления ЗСД «паровозиком» столкнулись три легковых автомобиля. В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» информацию о столкновении подтвердили, добавив, что все службы на месте и предупреждения о ДТП выведены на табло.

По информации «Фонтанки», в ДТП пострадали два ребенка — трех и пяти лет. С легкими ушибами головы их увезли в больницу.

В приложении «Ваш ЗСД» уточняется, что авария произошла на основном ходу ЗСД, на участке от Благодатной улицы к набережной Екатерингофки, аварийный транспорт находится в левой полосе. На этом же участке сейчас ремонтируют дорожное покрытие, из-за чего до 7 часов утра 17 мая будут поочередно ограничивать для движения крайние левые полосы. Также из-за ремонта с 21:00 14 мая до 7:00 17 мая будут ограничивать проезд по крайним правым полосам на участке основного хода от КАД (Юг) до Автомобильной улицы.