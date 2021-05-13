Заслуженная артистка России, блистательная комедийная актриса Кира Крейлис-Петрова скончалась 12 мая на 90-м году жизни. Об этом рассказали 13 мая в Александринском театре, которому она отдала свыше 30 лет, покинув его труппу в 2011 году, но не расставшись со зрителем.

Киру Крейлис-Петрову называли «последней комической старухой» современного Петербурга. Она появлялась в фильмах и сериалах — таких, как «Улица полна неожиданностей», «Мама вышла замуж», «Трое в лодке, не считая собаки», «Влюблен по собственному желанию», «Окно в Париж», «Улицы разбитых фонарей», «Китайская бабушка», озвучивала мультфильмы.

Родившись в Ленинграде, она пережила в городе блокаду. Актрисой захотела стать сразу после школы, с детства открыв в себе комедийный дар, и с первой попытки поступила в Школу-студию МХАТ. Среди ее однокурсников были Галина Волчек, Анатолий Кузнецов, Леонид Броневой, Игорь Кваша, Петр Фоменко и другие.



Среди театров, которым актриса посвятила больше всего лет, — Ленинградский ТЮЗ (1964–1980) и Александринский, куда она пришла в 1980 году. Слава пришла к ней поздно — в силу амплуа: но актриса успела создать множество ярких запоминающихся образов.



«Среди работ ее последнего александринского периода — вошедшие в память зрителей Ляпкина-Тяпкина и Арина Пантелеймоновна в гоголевских спектаклях Валерия Фокина «Ревизор» (2002) и «Женитьба» (2008)», — сообщается в некрологе театра.



В 1991 году в Александринском был поставлен спектакль по пьесе Киры Петровой «Под звуки оркестра», где она сыграла острохарактерную роль жестокой уголовницы, волею судьбы оказавшейся в доме для престарелых.



В последние годы регулярно выступала на творческих встречах и концертах.