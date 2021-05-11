Вечер 11 мая, первого рабочего дня после необычайно долгих майских праздников, в Петербурге выдался еще более пробочным, чем утро. Заторы на городских дорогах к 18 часам достигли 8 баллов — на 3 балла больше, чем было в это же время неделей ранее.

По данным «Яндекс.Пробок», помимо традиционно «красного» центра, особенно плотно в Невском районе. На Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице с половины шестого часа вечера наблюдается пробка длиной 4,6 километра. Затор тянется от Софийской улицы до проспекта Большевиков.