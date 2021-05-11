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Первый рабочий вечер после праздников собирает в Петербурге аномальные пробки

Восьмибалльные пробки собрались вечером 11 мая на дорогах Петербурга

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Вечер 11 мая, первого рабочего дня после необычайно долгих майских праздников, в Петербурге выдался еще более пробочным, чем утро. Заторы на городских дорогах к 18 часам достигли 8 баллов — на 3 балла больше, чем было в это же время неделей ранее.

По данным «Яндекс.Пробок», помимо традиционно «красного» центра, особенно плотно в Невском районе. На Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице с половины шестого часа вечера наблюдается пробка длиной 4,6 километра. Затор тянется от Софийской улицы до проспекта Большевиков.

Также большая пробка образовалась на КАД в районе развязки с Мурманским шоссе. Напомним, что на внешнем кольце между Мурманским и Колтушским шоссе ограничено движение из-за дорожных работ. По информации «Яндекса», уже в половине шестого там собрался затор длиной 6,2 километра. Плотно и на внутреннем кольце — от вантового моста до Мурманского шоссе.

Аномальные пробки в Петербурге 11 мая наблюдаются с раннего утра. В утренний час пик загруженность дорог достигла «красных» 7 баллов, и днем она снизилась лишь до пяти. Особенно плотно было на проспекте Славы — Народной улице к Московскому, загруженность этого участка днем составила 8 баллов. По семь было на проспекте Маршала Жукова из центра и Невском проспекте к Дворцовой площади.

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Комментарии (2)

Ruth D. Armstead
Границы закрыты, толпы народа теперь по домам, машины современные с климат контролем и прочими приблудами , можно спокойно жить в них, мощные настолько , современное покрытие дольше полгода не живет, зима оставили разбитые в хлам дороги - т.к. делать их не умели никогда, не хотели и не делали, потому что нужна постоянная работа , плюс всеобщий пофигизм - вот вам и 8-ми бальные пробки по вечерам. То ли еще будет, о-йо-йо-й))
Kezevo
Ежегодная не прекращающаяся лавочка по освоению бабла на устранению колейности открыта..
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