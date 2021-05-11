Вечер 11 мая, первого рабочего дня после необычайно долгих майских праздников, в Петербурге выдался еще более пробочным, чем утро. Заторы на городских дорогах к 18 часам достигли 8 баллов — на 3 балла больше, чем было в это же время неделей ранее.
По данным «Яндекс.Пробок», помимо традиционно «красного» центра, особенно плотно в Невском районе. На Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице с половины шестого часа вечера наблюдается пробка длиной 4,6 километра. Затор тянется от Софийской улицы до проспекта Большевиков.
Также большая пробка образовалась на КАД в районе развязки с Мурманским шоссе. Напомним, что на внешнем кольце между Мурманским и Колтушским шоссе ограничено движение из-за дорожных работ. По информации «Яндекса», уже в половине шестого там собрался затор длиной 6,2 километра. Плотно и на внутреннем кольце — от вантового моста до Мурманского шоссе.
Аномальные пробки в Петербурге 11 мая наблюдаются с раннего утра. В утренний час пик загруженность дорог достигла «красных» 7 баллов, и днем она снизилась лишь до пяти. Особенно плотно было на проспекте Славы — Народной улице к Московскому, загруженность этого участка днем составила 8 баллов. По семь было на проспекте Маршала Жукова из центра и Невском проспекте к Дворцовой площади.