FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Пробки в Петербурге — даже в середине дня. Стоят на КАД, «Коле», набережных, ЗСД

Загруженность дорог Петербурга необычно высока

На дорогах Петербурга до сих пор очень плотно.

Их загруженность, по данным «Яндекса» на 12:30, составляет 5 баллов, что на 1–2 балла больше, чем обычно в это время во вторник. Утром тоже наблюдались аномальные пробки — «красные» 7 баллов.

ПоделитьсяПоделиться

Судя по карте, самая сложная ситуация — в восточной части города. До сих пор стоят пробки на Колтушском (где и идёт ремонт) и Мурманском шоссе, на Народной улице, на внешнем и внутреннем кольцах КАД от развязки с «Колой».

«Каких-либо дорожных работ на участке Р-21 на подъезде к КАД сегодня не выполняется. Затор возник из-за значительно возросшего трафика — петербуржцы возвращаются в город после выходных. При этом в этой части КАД сейчас действует ряд ограничений в связи с проведением работ: на внутреннем кольце вблизи вантового моста, на внешнем — на путепроводе через дорогу СПб — Мга (замена деформационного шва) и на участке км 42 — км 49 (ликвидация колейности)», — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В пробках происходят аварии. Так, по словам читателя «Фонтанки» Владимира, автомобили столкнулись на съезде с КАД в сторону Народной улицы, «пробка громадная и продолжает расти».

Кроме того, пробка длиной почти 10 километров сохраняется на внутреннем кольце перед съездом на Новоселье. Небольшой затор наблюдается на ЗСД, где произошло серьёзное ДТП.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Peshekhod
Отлично устроились! У них деформационный шов как расходный материал. Нарочно делают из дерма, чтобы потом каждый год была гарантированная высокодоходная работа все это переделывать. То же и с дорожным полотном.
Foxit
Зачем на Колю встали?
2356897676
Слезьте с Коли, что вы на него встали, ему же больно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний