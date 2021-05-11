Их загруженность, по данным «Яндекса» на 12:30, составляет 5 баллов, что на 1–2 балла больше, чем обычно в это время во вторник. Утром тоже наблюдались аномальные пробки — «красные» 7 баллов .

Судя по карте, самая сложная ситуация — в восточной части города. До сих пор стоят пробки на Колтушском (где и идёт ремонт) и Мурманском шоссе, на Народной улице, на внешнем и внутреннем кольцах КАД от развязки с «Колой».

«Каких-либо дорожных работ на участке Р-21 на подъезде к КАД сегодня не выполняется. Затор возник из-за значительно возросшего трафика — петербуржцы возвращаются в город после выходных. При этом в этой части КАД сейчас действует ряд ограничений в связи с проведением работ: на внутреннем кольце вблизи вантового моста, на внешнем — на путепроводе через дорогу СПб — Мга (замена деформационного шва) и на участке км 42 — км 49 (ликвидация колейности)», — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».