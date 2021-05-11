Как сообщили «Фонтанке» читатели, на ЗСД столкнулись грузовик и легковое такси. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие. В приложении «Ваш ЗСД» уточняется, что ДТП произошло на основном ходу Южного участка магистрали после въезда с набережной Екатерингофки в сторону Благодатной улицы.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 9:51 на 37-м километре ЗСД грузовик КАМАЗ врезался в автомобиль Hyundai Solaris. В результате ДТП пассажир легковой машины получил тяжелые травмы. По факту произошедшего ведется проверка.
В пресс-службе «Магистрали северной столицы» рассказали, что столкнулись грузовик с бытовкой и легковой автомобиль. На месте работают экстренные службы и дорожные инспекторы магистрали. Движение осуществляется по двум полосам. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется более 2,5 километра.
По предварительной информации «Фонтанки», водитель легкового автомобиля затормозил, водитель грузовика стал оттормаживаться, но избежать столкновения не успел.