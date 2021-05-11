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Грузовик с бытовкой догнал легковой автомобиль на ЗСД. Серьёзно пострадал пассажир

Пассажир получил травмы в столкновении грузовика и легковой в Петербурге

Серьёзная авария затруднила проезд по Западному скоростному диаметру Петербурга утром 11 мая. Затор растянулся на несколько километров.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
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Как сообщили «Фонтанке» читатели, на ЗСД столкнулись грузовик и легковое такси. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие. В приложении «Ваш ЗСД» уточняется, что ДТП произошло на основном ходу Южного участка магистрали после въезда с набережной Екатерингофки в сторону Благодатной улицы.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 9:51 на 37-м километре ЗСД грузовик КАМАЗ врезался в автомобиль Hyundai Solaris. В результате ДТП пассажир легковой машины получил тяжелые травмы. По факту произошедшего ведется проверка.

В пресс-службе «Магистрали северной столицы» рассказали, что столкнулись грузовик с бытовкой и легковой автомобиль. На месте работают экстренные службы и дорожные инспекторы магистрали. Движение осуществляется по двум полосам. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется более 2,5 километра.

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По предварительной информации «Фонтанки», водитель легкового автомобиля затормозил, водитель грузовика стал оттормаживаться, но избежать столкновения не успел.

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Комментарии (1)

Vahmistroff
"водитель грузовика стал оттормаживаться"
Глагола "оттормаживаться" нет в русском языке. Толковые словари приводят глагол "оттормаживать", но его толкование прямо противоположное контексту статьи -- "выключая тормоз, прекращать торможение чего-либо".
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