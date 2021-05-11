Как сообщили «Фонтанке» читатели, на ЗСД столкнулись грузовик и легковое такси. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие. В приложении «Ваш ЗСД» уточняется, что ДТП произошло на основном ходу Южного участка магистрали после въезда с набережной Екатерингофки в сторону Благодатной улицы.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 9:51 на 37-м километре ЗСД грузовик КАМАЗ врезался в автомобиль Hyundai Solaris. В результате ДТП пассажир легковой машины получил тяжелые травмы. По факту произошедшего ведется проверка.