«Яндекс» уже зафиксировал несколько крупных пробок — на въездных магистралях и на КАД, где местами идут дорожные работы:



8:03, Колтушское шоссе и проспект Косыгина от Центральной улицы до Заневского проспекта, длина пробки — 9,1 км;



7:54, Мурманское шоссе и Народная улица от эстакады над железной дорогой до Дальневосточного проспекта, длина пробки — 8,8 км;



7:18, внутренняя сторона КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, в пробке длиной 7,5 км можно потерять 1 час 12 минут, что на 1 час 6 минут больше обычного;



6:36, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, длина пробки — 4,8 км.



На «Яндекс.Карте» видно, что основные заторы на КАД возникают перед местами ремонта. Где сейчас ведутся работы на кольцевой, читайте в «Ранее по теме».