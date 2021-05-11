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В Петербурге сильные пробки, на востоке КАД и на Народной коллапс

Несмотря на то, что осадков в Петербурге не наблюдается, загруженность дорог утром 11 мая достигла «красных» 7 баллов. Обычно в это время бывает 5–6 баллов.

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«Яндекс» уже зафиксировал несколько крупных пробок — на въездных магистралях и на КАД, где местами идут дорожные работы:

  • 8:03, Колтушское шоссе и проспект Косыгина от Центральной улицы до Заневского проспекта, длина пробки — 9,1 км;
  • 7:54, Мурманское шоссе и Народная улица от эстакады над железной дорогой до Дальневосточного проспекта, длина пробки — 8,8 км;
  • 7:18, внутренняя сторона КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, в пробке длиной 7,5 км можно потерять 1 час 12 минут, что на 1 час 6 минут больше обычного;
  • 6:36, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, длина пробки — 4,8 км.

На «Яндекс.Карте» видно, что основные заторы на КАД возникают перед местами ремонта. Где сейчас ведутся работы на кольцевой, читайте в «Ранее по теме».

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Комментарии (8)

Петр Петров
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