Дорожные работы сузят проезд по внешнему кольцу на востоке кольцевой автодороги Петербурга и по внутреннему — на юго-западе. Колейность будут устранять между Колтушским и Рябовским шоссе и между Таллинским и Красносельским шоссе.
Как сообщает 11 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11 по 18 мая на участке с 80-го по 85-й километр внутреннего кольца, между развязками с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и дорогой Стрельна — Пески (Красносельское шоссе), будут перекрыты вторая и третья полосы. На первой полосе ограничат скорость до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.
С 12 по 17 мая на участке с 39-го по 42-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с Колтушским шоссе и дорогой Петербург — Всеволожск — Морье (Рябовское шоссе), будут перекрыты третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах в этот период скорость ограничат до 50 км/ч.
Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. На внутреннем кольце трудится АО «ВАД», на внешнем ремонт выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг». Сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
С 10 мая и до конца месяца на внешнем кольце КАД между Мурманским и Колтушским шоссе также ограничено движение из-за работ по замене деформационных швов.