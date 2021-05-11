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Два участка КАД для дорожных работ лишат двух полос почти на неделю

Дорожники ограничат проезд по двум участкам КАД в Петербурге

Дорожные работы сузят проезд по внешнему кольцу на востоке кольцевой автодороги Петербурга и по внутреннему — на юго-западе. Колейность будут устранять между Колтушским и Рябовским шоссе и между Таллинским и Красносельским шоссе.

Как сообщает 11 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11 по 18 мая на участке с 80-го по 85-й километр внутреннего кольца, между развязками с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и дорогой Стрельна — Пески (Красносельское шоссе), будут перекрыты вторая и третья полосы. На первой полосе ограничат скорость до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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С 12 по 17 мая на участке с 39-го по 42-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с Колтушским шоссе и дорогой Петербург — Всеволожск — Морье (Рябовское шоссе), будут перекрыты третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах в этот период скорость ограничат до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. На внутреннем кольце трудится АО «ВАД», на внешнем ремонт выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг». Сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

С 10 мая и до конца месяца на внешнем кольце КАД между Мурманским и Колтушским шоссе также ограничено движение из-за работ по замене деформационных швов.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

Serg_I
Если бы не толкотня в "бутылочных горлышках", где сужается проезжая часть - то пробки на КАД были бы сильно короче! Но у нас же всегда есть те, кто спешит больше всех, лезет левее левого и потом устраивает ещё и ДТП....
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