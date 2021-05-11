Дорожные работы сузят проезд по внешнему кольцу на востоке кольцевой автодороги Петербурга и по внутреннему — на юго-западе. Колейность будут устранять между Колтушским и Рябовским шоссе и между Таллинским и Красносельским шоссе.



Как сообщает 11 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 11 по 18 мая на участке с 80-го по 85-й километр внутреннего кольца, между развязками с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и дорогой Стрельна — Пески (Красносельское шоссе), будут перекрыты вторая и третья полосы. На первой полосе ограничат скорость до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.