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На участке КАД на востоке Петербурга перекроют две полосы

Новые неприятности ожидают в ближайшие дни водителей, двигающихся по Кольцевой автодороге в Петербурге. Между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе до конца мая из-за дорожного ремонта перекроют две полосы движения.

Как сообщили 8 мая в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекрывать полосы начнут с понедельника, 10 мая.

Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»
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Отметим, что из-за продолжающихся работ по ликвидации колейности на внутреннем кольце КАД в настоящее время также перекрыты две полосы от развязки с Октябрьской набережной до Вантового моста. До 10 мая проехать нельзя по первой и второй, а с 11 по 14 мая перекрытыми для автомобилистов окажутся третья и четвёртая полосы движения.

Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

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