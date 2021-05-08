На участке КАД на востоке Петербурга перекроют две полосы

Новые неприятности ожидают в ближайшие дни водителей, двигающихся по Кольцевой автодороге в Петербурге. Между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе до конца мая из-за дорожного ремонта перекроют две полосы движения.
Как сообщили 8 мая в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекрывать полосы начнут с понедельника, 10 мая.
Отметим, что из-за продолжающихся работ по ликвидации колейности на внутреннем кольце КАД в настоящее время также перекрыты две полосы от развязки с Октябрьской набережной до Вантового моста. До 10 мая проехать нельзя по первой и второй, а с 11 по 14 мая перекрытыми для автомобилистов окажутся третья и четвёртая полосы движения.