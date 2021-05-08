На участке КАД на востоке Петербурга перекроют две полосы

Новые неприятности ожидают в ближайшие дни водителей, двигающихся по Кольцевой автодороге в Петербурге. Между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе до конца мая из-за дорожного ремонта перекроют две полосы движения.



Как сообщили 8 мая в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекрывать полосы начнут с понедельника, 10 мая.

