Смертную казнь в России не вернут, несмотря на предложение справедливороссов

О невозможности отмены моратория на смертную казнь в России заявил 11 мая председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Такая реакция последовала на предложение Сергея Миронова, лидера фракции «Справедливая Россия», вернуть смертную казнь за убийство детей.

«Таких вариантов нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране», — заявил Клишас.

Напомним, что утром во вторник, 11 мая, произошло нападение на школу в Казани. В результате стрельбы и взрыва в здании погибли 9 человек. К моменту публикации новости власти Татарстана сообщили о гибели 7 школьников, учительницы и сотрудницы школы. Семьям погибших власти уже пообещали выплатить по 1 миллиону рублей.