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Смертную казнь в России не вернут, несмотря на предложение справедливороссов

В Госдуме отказались возвращать смертную казнь в России

О невозможности отмены моратория на смертную казнь в России заявил 11 мая председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Такая реакция последовала на предложение Сергея Миронова, лидера фракции «Справедливая Россия», вернуть смертную казнь за убийство детей.

«Таких вариантов нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране», — заявил Клишас.

Напомним, что утром во вторник, 11 мая, произошло нападение на школу в Казани. В результате стрельбы и взрыва в здании погибли 9 человек. К моменту публикации новости власти Татарстана сообщили о гибели 7 школьников, учительницы и сотрудницы школы. Семьям погибших власти уже пообещали выплатить по 1 миллиону рублей.

В результате нападения в больницы попал 21 пострадавший — 18 детей и 3 взрослых.

В Казани введён режим контртеррористической операции. 12 мая в республике официально объявлено днём траура.

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Комментарии (9)

nuga
Смертную казнь нужно возвращать за особо жестокие убийства независимо от возраста.В Америке казнят с 12 лет.Кого защищает Клишас-убийц или законопослушных граждан? Ощущение,что такие изверги,как казанский стрелок нужны УФСИН,чтобы тюрьмы не пустели и были рабочие места ,ведь в той же Мордовии целые поселения потомственные тюремщики и колония,как градообразующий субьект.
SU LUX INN
вот еще один Шаг к 37-му! власть хочет ввести Смертную казнь, запрещенную в во всех Цивилизованных странах, лишь для того, чтобы Отомстить известному фигуранту, который ей как Кость в горле!
Nationalverrater_2
Не отменят, ясен пень.Если она будет - тогда этот ххххххс- патриот не сможет запросто мотаться в Швейцарию - в своё патриотическое шале - отдыхать там от тяжких трудов на благо россиян и ностальгировать по стране кудрявых осинок. У него - то все пучком, охрана егно особо ценной тушки - даже в сортире - круглосуточная. И ЗА НАШ СЧЁТ
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