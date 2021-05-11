«Никому не открывали дверь, но в неё ломились». Что говорят очевидцы о нападении на гимназию в Казани

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться







Всё началось с грохота, похожего на взрывы, который раздался посреди урока. Директор объявила по громкой связи о срочном закрытии всех классов. Ученики и учителя, успевшие забаррикадироваться в кабинетах, слышали, как по коридорам ходят, стреляют и ломятся в двери. «Фонтанка» собрала свидетельства тех, кто застал трагедию в столице Республики Татарстан.

Как пишет «Медиазона», корреспондентке издания удалось поговорить с сёстрами-пятиклассницами, которые были эвакуированы из здания. По их словам, сначала они услышали два-три взрыва. Одна из девочек рассказала, что в этот момент была в школьной столовой, откуда ей и другим детям удалось выбежать на улицу через запасной выход. Её сестра в этот момент находилась в кабинете на первом этаже.



«Когда мы были в классе, сначала грохоты происходили. Нас было 25 [учеников] и учительница. Потом наш директор сказал по радио, чтобы мы закрывали двери. Мы закрыли двери, а потом, когда мы думали, что всё уже произошло, грохотов нет, никто не орёт, подумали, что можно уже выходить. Открываем класс, и там все стекла разбиты, из-за угла выбегает [человек] на нас с пистолетом. Он был в каком-то белом худи, что ли, в голубом таком. Лицо мы не видели», — привела подробности вторая пятиклассница по имени Аделя.

По её словам, ученики успели забежать обратно в класс и закрыть за собой дверь. Тот, кто шёл в их сторону, приблизился и якобы начал с ними говорить, утверждая, что он сотрудник полиции. Он поинтересовался, находятся ли они в заложниках, и, получив утвердительный ответ, начал «долбить» в дверь, рассказала Аделя. Однако в этот момент, по ее словам, появилась «настоящая полиция», поэтому неизвестный решил бежать, попутно стреляя. Когда всё стихло, детей эвакуировали из кабинета на улицу.



Версию о том, что сначала прогремели взрывы, а уже после была стрельба, «Бизнес Online» озвучил школьник, который этим утром был на месте происшествия. «Сперва мы услышали взрыв. После чего по классам начал ходить какой-то человек с оружием и расстреливать. В маске, агрессивный человек», — рассказал юный собеседник издания.

Похожие показания дают и другие свидетели трагедии. «Мы почувствовали запах дыма, и вдруг произошёл очень громкий взрыв, и пол нашего кабинета весь затрясся. Потом через 15 минут к нам начали очень сильно стучаться, потом тот, кто стучался, убежал. После этого в коридоре на нашем третьем этаже были слышны звуки стрельбы», — приводит слова ещё одного школьника по имени Родион телеканал RT.

Daily Storm в своём Telegram-канале со ссылкой на очевидцев сообщает, что описанные события застали детей во время уроков. «Классная руководительница быстро закрыла кабинет, и буквально секунд через пять прогремел большой взрыв. То ли на первом, то ли на втором этаже. Мы сгруппировались в конце класса, никому не открывали дверь, но в неё ломились — были слышны выстрелы, удары по двери, как будто кто-то пытался её выбить. Через какое-то время мы услышали, как поднимается ОМОН, замдиректора закричала, чтоб мы открыли. Зашли пожарники и вывели нас», — приводит издание слова свидетеля происшествия, не указывая, кем именно он является — учеником или сотрудником школы. Последний также рассказал, что, по его информации, «точно убили уборщицу и охранника», которые пытались остановить того, кто ворвался в учебное заведение.



Ещё один очевидец рассказал Daily Storm, что взрыв якобы прозвучал после нескольких выстрелов. Собеседник издания отметил, что скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов приехали быстро, при эвакуации силовики закрывали собой детей.

Девятиклассница Элина рассказала «Медиазоне», что сотрудники ОМОНа выводили учеников на задний двор школы. «Там уже все стояли, искали друг друга. Было несколько людей, которые лежали там, пострадавшие. Следы крови, стекла выбитые. Потом все разошлись по домам, — приводит её слова издание. — Охрана у нас есть, да плохая, — но вроде его застрелили. У нас металлоискателя нету — точнее есть, но они выключены постоянно».

Утром 11 мая стало известно о нападении на гимназию № 175 в Казани. По предварительным данным, которые приводит местный СК, совершеннолетний молодой человек ворвался в учебное заведения и открыл стрельбу. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».



Как пишут СМИ, нападение, предварительно, совершил 19-летний Ильназ Галявиев, который когда-то учился в этой школе. Изначально сообщалось, что он действовал не один. Однако позже СМИ со ссылкой на МВД опровергли эту информацию. Предполагаемый стрелок был задержан спецназом. Камеры также сняли, как он идёт с оружием в руках и машет прохожим перед трагедией.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы отмечает, что нападение он якобы совершил на почве мести и ненависти. Как уточняет издание URA.ru, парень «мог затаить злобу на учительницу», которая «не дала ему поступить в 11-й класс». В видеозаписи, где задержанный уже закован в наручники, он заявляет, что осознал себя богом, а его действия были продиктованы ненавистью.

В училище, где молодой человек некогда проходил обучение по специальности «Программирование», его охарактеризовали как неконфликтного. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн также сообщил, что у него было разрешение на ношение оружия, полученное в конце апреля этого года.



По последним данным, в результате случившегося погибли 9 человек (семь учеников, одна учительница и еще одна сотрудница школы). По другой информации, ещё двое позже скончались в больнице. Кроме того, 18 детей и трое взрослых числятся пострадавшими.

Кремль уже отреагировал на трагедию в Казани. Президент России выразил соболезнования, а также поручил проработать вопрос об ужесточении оборота гражданского оружия.

На сайте «Фонтанки» — онлайн-трансляция, посвящённая трагедии в столице Республики Татарстан.

