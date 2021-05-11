Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани. Его будут расследовать в центральном аппарате

СК по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» после нападения на гимназию
Бастрыкин, как сообщает пресс-служба СК РФ 11 мая, поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.
«По предварительной информации, вооруженный совершеннолетний молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. На данный момент известно о нескольких погибших в результате совершенного преступления, а также о раненых, которым оказывается медицинская помощь», — сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СК, нападавший был один — это местный житель 2001 года рождения.
На место направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства. Они с применением необходимой техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления.
Сеть городских порталов ведет текстовую трансляцию событий в Казани. Вся информация и свидетельства очевидцев собраны здесь.