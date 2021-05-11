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Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани. Его будут расследовать в центральном аппарате

СК возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в гимназии Казани

СК по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» после нападения на гимназию № 175 в Казани.

Бастрыкин, как сообщает пресс-служба СК РФ 11 мая, поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

«По предварительной информации, вооруженный совершеннолетний молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. На данный момент известно о нескольких погибших в результате совершенного преступления, а также о раненых, которым оказывается медицинская помощь», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, нападавший был один — это местный житель 2001 года рождения.

На место направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства. Они с применением необходимой техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления.

Сеть городских порталов ведет текстовую трансляцию событий в Казани. Вся информация и свидетельства очевидцев собраны здесь.

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Комментарии (1)

AlBerkut
То есть квалификация по ч. 2 ст. 105 УК РФ, а не ч. 3 ст. 205 УК РФ, как умышленное убийство 2 и более лиц, а не террористический акт?
Ну впринципе ПыЖик и так, и так, но ИМХО тут 3 часть 205...
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