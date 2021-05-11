Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани. Его будут расследовать в центральном аппарате

СК по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» после нападения на гимназию № 175 в Казани.



Бастрыкин, как сообщает пресс-служба СК РФ 11 мая, поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.



«По предварительной информации, вооруженный совершеннолетний молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. На данный момент известно о нескольких погибших в результате совершенного преступления, а также о раненых, которым оказывается медицинская помощь», — сообщает пресс-служба ведомства.

