Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фестиваль здорового образа жизни ЗСД Фонтанка Фест состоится 22 мая на одной из самых необычных трасс мира — центральном участке Западного скоростного диаметра. Регистрация на забег в двух дисциплинах доступна на постоянной основе. Зарегистрироваться можно по ссылке: zsdfest.ru, cпешите, потому что свободных слотов все меньше и меньше! А пока рассказываем об амбассадорах фестиваля, которые помимо прочего будут помогать участникам забега и делиться своим опытом. Кирилл Мирзин Тренер с 13-летним стажем, автор программы LIVEBODY

Я родом из Одессы. Начинал там заниматься плаванием где-то с семи и до 18 лет. Достиг уровня КМС. Несколько лет назад переехал в Петербург. Поработал здесь в разных фитнес-клубах, потом получилось открыть свой клуб LIVEBODY. Изучил много разных направлений. Считаю себя тренером-универсалом. Занимаюсь тренировками по плаванию, провожу групповые и силовые занятия. Бегом увлекся года три назад. Много где бегал. Пока в марафоне не принимал участие, но очень хочу. Бег — это очень хорошая медитация, плюс атмосфера во время самого забега создает хорошее настроение. Обычно в спорте все соревнуются друг с другом, а здесь, наоборот, все друг друга поддерживают. Если ты планируешь бежать 21 км на ЗСД Фонтанка Фест, то по любому надо готовиться. Думаю, это минимум два месяца, если у человека уже есть какой-то опыт. А если нет, то это три-четыре месяца. Я пока не бегал на ЗСД, но все говорят, что трасса скоростная за счет качественного покрытия. Я сам планирую участвовать в велопараде, потому что целенаправленно готовлюсь к другому забегу 30 мая. Если я 22-го побегу ту же дистанцию, будет не очень хорошо.

Когда ты занимаешься бегом, у тебя всегда есть куда стремиться дальше. Ты пробежал пятерку — круто. Ты хочешь уже десятку. Пробежал десятку, дальше — полумарафон и так далее. Предела нет. Алёна Дятлова Лидер и тренер бегового клуба Time4run, КМС по легкой атлетике (марафон)

Сейчас я уже не только действующий спортсмен, но и тренер по бегу. У меня один из крупнейших любительских беговых клубов в Петербурге, где занимается около 80 человек. Бегом увлеклась более 20 лет назад. По образованию я переводчик и преподаватель английского и немецкого языка, но, будучи студенткой, я открыла для себя бег и втянулась. В какой-то момент захотелось попробовать себя в спорте, а не просто бегать для собственного удовольствия. Я призер и победитель большого количества забегов и марафонов на территории России и не только. Бегала в Израиле, Штатах. Сейчас перешла на ультрадистанции — это все, что больше марафона. Последнее, что я бегала — в декабре 94 км в Переславле-Залесском, где стала третьей. Было холодно и очень снежно. Бежала девять часов. В этом году готовлюсь бежать на 100 и 50 км. Ну и продолжаю участвовать в питерских забегах иногда на результат, иногда просто ради удовольствия, или чтобы поддержать своих ребят.

ЗСД Фонтанка Фест это, можно сказать, мой домашний забег: я живу в Приморском районе в непосредственной близости от трассы. Сам формат забега очень интересен: специально перекрывают трассу, по которой в любой другой день никогда так не пробежишься. Сама я еще не бегала по ЗСД. Только мои ребята участвовали. В целом это достаточно стандартный шоссейный забег: идеальный асфальт, без крутых поворотов, с небольшими подъемами. Обувь должна соответствовать бегу по асфальту: легкая, но с хорошей амортизацией. Пора уже начинать готовиться, выходить на маленькие пробежки, чтобы это стало удовольствием, а не испытанием. Я буду бежать для собственного удовольствия. Дело в том, что мы готовим пейсеров https://www.fontanka.ru/2021/04/30/69895520/ — людей, которые будут вести других на определенный результат. Поэтому я будут выполнять еще и организационные функции. Может, в процессе присоединюсь к какой-нибудь группе и вместе пробегу.

Автор: "Фонтанка.ру"

Диана Холод Спортивный блогер, многократная участница забегов

У меня спортивная семья — мама КМС по горным лыжам плюс альпинистка, а папа мастер спорта по вольной борьбе. Поэтому особого выбора у меня не было, и в первом классе меня отдали на легкую атлетику. Результаты были хорошие для своего возраста. Каждый год я принимала участие в соревнованиях и сборах. На пару лет уходила, но потом снова вернулась. Теперь я стараюсь участвовать максимально во всех забегах. Наверное, мой лучший результат — третье место на чемпионате Санкт-Петербурга в 2014 году. После декрета для меня главный ориентир — личные результаты. По ЗСД я езжу каждое утро на машине, но бегать еще не доводилось, поэтому с нетерпением жду этого момента. Побегу скорее всего для себя, но буду смотреть по своему состоянию. Если получится хорошо подготовиться, почему бы и не попробовать побороться за призы. Артур Бурцев Тренер с более чем десятилетним стажем, профессиональный легкоатлет, победитель ЗСД Фонтанка Фест-2018 в абсолютном зачете среди мужчин

Бег — это мое основное занятие и увлечение с 14 лет. Получается, стаж уже 15 лет. В последнее время в основном участвую в забегах и бегаю по стадиону 3–5 тысяч метров. Недавно вот участвовал в чемпионате России по марафону. В 2018-м стал третьим на Кубке России. За рубежом в последнее время не бегаю, потому что Федерацию легкой атлетики закрыли. Довольствуемся внутренними стартами. К счастью, в последнее время набирают обороты такие соревнования как ЗСД Фонтанка Фест. Их становится все больше, и они все больше похожи по своей организации на европейские.

Когда в первый раз бежал здесь в 2018 году, мотал головой, смотрел по сторонам. Виды на самом деле открывались необычные. Когда едешь на машине, тяжело сконцентрироваться, а тут чуть поспокойнее. На трассе были затяжные подъемы, особенно ближе к Крестовскому острову, перед стадионом, но бежал по ним спокойно. Долгое время шел третьим. После шестого километра вырвался вперед и пришел первым. Был очень доволен. Так как в этот раз организаторы выставили денежные призы https://www.fontanka.ru/2021/03/26/69833951/, думаю, конкуренция будет в разы сильнее, чем в первый год. Рассчитываю на победу, но понимаю, что повторить свой успех в этот раз будет сложнее. Кирилл Цветков Спортивный блогер, сверхмарафонец

Я занимался спортом с детства. Сначала было плавание, потом лыжные гонки, а так как летом лыжники в основном бегают, увлекся и бегом тоже. Постепенно бега становилось все больше и больше. Так все и началось. Я долгое время бегал какие-то короткие дистанции типа 10 и 30 км, полумарафоны или лыжные марафоны по 50 км. Я на это смотрю так: тут или спорт высших достижений, где ты защищаешь честь страны, или любительская история. Обычная любительская история мне не очень нравится. Больше меня привлекает возможность совместить бег с путешествиями в разных точках планеты. Когда ты пробегаешь полстраны или даже всю страну своими ногами, это непередаваемые ощущения. Ни на машине, ни на поезде, ни на автобусе не узнать другую страну так, как это можно сделать, пробегая ногами.

Как-то пробежали 1378 км вокруг Исландии за 21 день. Еще бегали 1280 км вокруг Азовского моря за 20 дней. Ну и различные пробеги от 600 до 700 км, к примеру, из Валенсии в Малагу, а в Норвегии из Олесунна в Осло. По России я тоже бегаю, но у меня нет таких мест в нашей стране, куда мне хочется вернуться. Ну хотя можно назвать Карелию. Там классно. В России сложно устраивать подобные забеги. У нас очень много ограничений с одной стороны, а с другой — дороги не приспособлены для безопасного бега: нет перекрытий или полиции, которая бы сопровождала участников забегов. Прямо при мне несколько раз именно в России сбивали бегунов. За рубежом за десятки тысяч километров я ни разу не сталкивался с подобным. На ЗСД побегу впервые. Как-то особенно готовиться нет смысла, лучше просто бежать и получать удовольствие от необычной локации. Сюрприз от редакции Давайте возьмём пример с амбассадоров, бегунов, атлетов, чемпионов, давайте зададимся целью свершить свою маленькую победу над миром и собой. Бежим вместе! Первый полумарафон или достойную дистанцию в 10,5 километров — решите сами и дайте себе ещё один повод для гордости. Чтобы окончательно убедить вас в том, что идея отличная, вместе с амбассадорами фестиваля мы дарим промокод на скидку на любую дистанцию забега в рамках ЗСД Фонтанка Фест. Побежали вместе! Промокод для ввода на сайте zsdfest.ru: DAVAYBEZHAT. Выйти на центральный участок ЗСД может каждый (старше 16 лет) зарегистрировавшийся на официальном сайте события https://zsdfest.ru/.

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Фейсбук Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы», при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»