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«Майор Гром» вышел на Netfliх. Но режиссер остался недоволен

Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел на Netfliх — информация о этом появилась 5 мая в соцсетях проекта с уточнением, что «на данный момент кинокартина доступна для просмотра лишь в России». Однако в будущем ее увидят зрители и других стран.

«Это крутейшая новость по двум причинам: первая — потому что мы продали фильм за рекордную для российского рынка сумму, а вторая — то, что фильм выйдет под брендом Netflix Originals, — поделились создатели картины. — И представьте, какое количество западного зрителя — вообще, зрителей всего земного шара — сможет оценить классное российское кино, классные российские комиксы, все, что мы сделали!»

Однако к бочке меда, если судить по Instagram российского Netfliх, прибавилась ложка дегтя.

«Привет, дорогой Нетфликс. А чего же вы такие рукопопые? — возмутился в комментариях к посту о выходе картины ее режиссер Олег Трофим. — Имена артистов с ошибками, часть важных артистов не указали в описании, на одной из превью-картинок жёсткий спойлер, 5.1 нет, субтитров нет никаких, превью анимированного нет. Реально будто [левой] задней ногой оформили. Дизлайк».

Кроме Netflix фильм стал доступен для просмотра 5 мая на «КиноПоиск HD».

В российский кинопрокат фильм вышел 1 апреля. Свой первый уик-энд он провел на второй строчке, уступив боевику «Годзилла против Конга»

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Комментарии (8)

jokir
Я уже качнул с Электрички)
Спасибо, Нетфликс!
ppky0323
Вот почему он уже на торрентах болтается, заработать не удастся!))) Утек фильм в сеть...
yar_5e4cc335310b6
Скрепы скрепами, а вот показать западному зрителю это надо. Потому как там можно заработать. В отличие от здесь, где заработать можно или присосавшись к бюджету, либо к недрам.
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