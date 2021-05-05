Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел на Netfliх — информация о этом появилась 5 мая в соцсетях проекта с уточнением, что «на данный момент кинокартина доступна для просмотра лишь в России». Однако в будущем ее увидят зрители и других стран.



«Это крутейшая новость по двум причинам: первая — потому что мы продали фильм за рекордную для российского рынка сумму, а вторая — то, что фильм выйдет под брендом Netflix Originals, — поделились создатели картины. — И представьте, какое количество западного зрителя — вообще, зрителей всего земного шара — сможет оценить классное российское кино, классные российские комиксы, все, что мы сделали!»

