Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел на Netfliх — информация о этом появилась 5 мая в соцсетях проекта с уточнением, что «на данный момент кинокартина доступна для просмотра лишь в России». Однако в будущем ее увидят зрители и других стран.
«Это крутейшая новость по двум причинам: первая — потому что мы продали фильм за рекордную для российского рынка сумму, а вторая — то, что фильм выйдет под брендом Netflix Originals, — поделились создатели картины. — И представьте, какое количество западного зрителя — вообще, зрителей всего земного шара — сможет оценить классное российское кино, классные российские комиксы, все, что мы сделали!»
Однако к бочке меда, если судить по Instagram российского Netfliх, прибавилась ложка дегтя.
«Привет, дорогой Нетфликс. А чего же вы такие рукопопые? — возмутился в комментариях к посту о выходе картины ее режиссер Олег Трофим. — Имена артистов с ошибками, часть важных артистов не указали в описании, на одной из превью-картинок жёсткий спойлер, 5.1 нет, субтитров нет никаких, превью анимированного нет. Реально будто [левой] задней ногой оформили. Дизлайк».