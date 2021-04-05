Американские чудовища захватили мировой прокат. «Майору Грому» пришлось посторониться

В первый апрельский уик-энд россияне делали выбор в пользу супергеройских фильмов: как 5 апреля сообщает Единая система сведений о показах фильмов (ЕАИС), первое место по киносборам по итогам выходных занимает боевик режиссёра Адама Вингарда «Годзилла против Конга», второе — «Майор Гром: Чумной доктор» Олега Трофима.
Лента американского производства довольно сильно обогнала соперника в отечественных кинотеатрах: касса картины о противостоянии чудовищ — больше 169,7 миллиона рублей, «Майору Грому» удалось собрать около 102,4 миллиона рублей. При этом первый «русский народный комикс», в котором неизвестный в маске чумного доктора решает избавить Петербург от власть имущих, критики в целом встретили положительно. Роль полицейского в экранизации серии графических историй издательства Bubble исполнил актёр Александринского театра Тихон Жизневский.
«Годзилла против Конга» показывает «монструозные» результаты по всему миру. Как пишет The Hollywood Reporter, лента о битве двух чудовищ и наблюдающими за ними учёными стала самым быстрым релизом с начала пандемийного кризиса в индустрии: собрала 285,4 миллиона долларов на мировой арене и буквально заставила людей вернуться в кинотеатры.
В конце марта фильм российского режиссёра впервые возглавил американский прокат; боевик «Никто» клипмейкера «Ленинграда» Ильи Найшуллера заработал за один уикенд порядка 6,7 миллиона долларов. До этого оказаться в лидерах на американском рынке удавалось только фильму «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова.