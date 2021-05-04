На юге Петербурга ищут рукоблуда, устроившего шоу в стиле ню за стеклом

Жительница Красносельского района Петербурга стала вынужденной зрительницей шоу, которое устроил полуобнаженный мужчина за окном.
Как стало известно «Фонтанке» 4 мая, звонок в полицию от жительницы улицы Адмирала Черокова поступил около семи вечера накануне. 53-летняя заявительница сообщила, что за окном её квартиры на первом этаже дома стоит мужчина в черной куртке и со спущенными штанами. На требования прекратить публичное самоудовлетворение он не реагировал.
На поиск рукоблуда ориентированы уличные патрули.
3 мая в Петербурге была ненастная погода со снегом и дождем. Сильный ветер повалил 11 деревьев.