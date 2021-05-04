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На юге Петербурга ищут рукоблуда, устроившего шоу в стиле ню за стеклом

Полиция ищет мужчину, мастурбировавшего на окна квартиры в Петербурге

Жительница Красносельского района Петербурга стала вынужденной зрительницей шоу, которое устроил полуобнаженный мужчина за окном.

Как стало известно «Фонтанке» 4 мая, звонок в полицию от жительницы улицы Адмирала Черокова поступил около семи вечера накануне. 53-летняя заявительница сообщила, что за окном её квартиры на первом этаже дома стоит мужчина в черной куртке и со спущенными штанами. На требования прекратить публичное самоудовлетворение он не реагировал.

На поиск рукоблуда ориентированы уличные патрули.

3 мая в Петербурге была ненастная погода со снегом и дождем. Сильный ветер повалил 11 деревьев.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

Ганс-Дитрих Геншер
Престарелая тётя замечталась :))
Alexander_5e4cfced16b74
а был ли мальчик?)
Вячеслав Рогожин
Так и представляю себе этого несчастного рукоблуда со спущенными штанами под дождем и снегом...
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