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«Утки Петергофа в безопасности». Утят в Троицком ручье обезопасили по просьбам обеспокоенных жителей

Специалисты «Ленводхоза» оградили утят от опасности в Петергофе

Фото: пресс-служба СПб ГКУ «Ленводхоз»
Фото: пресс-служба СПб ГКУ «Ленводхоз»
Фото: пресс-служба СПб ГКУ «Ленводхоз»
Фото: пресс-служба СПб ГКУ «Ленводхоз»
Фото: пресс-служба СПб ГКУ «Ленводхоз»
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В Старом Петергофе обезопасили утят от попадания в водосброс гидротехнического сооружения. Судьбой малышей обеспокоились местные жители и обратились к районной администрации.

Как сообщает 30 апреля пресс-служба СПб ГКУ «Ленводхоз», на днях жители Старого Петергофа направили обращение в администрацию Петродворцового района. Они заметили, что с началом весны утята в Троицком ручье стали заплывать на территорию гидротехнического сооружения (ГТС). Прутья ограждения оставляли достаточно места, чтобы птицы могли свободно проникать в шахту водосброса и самостоятельно выбраться наружу только на другом конце сооружения.

После обращения специалисты отдела по обеспечению эксплуатации ГТС «Ленводхоза» установили на решетку водосброса более мелкую сетку, которая не позволит животным и птицам проникнуть в шахту. «Утки Петергофа в безопасности», — сообщают в учреждении.

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Комментарии (1)

Franklin_Delano_Roosevelt
Молодцы! Даёшь больше уток! А то надоели эти голуби на ужин.... =)))) Шутка-самосмейка, сам пошутил - сам посмеялся =)))))
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