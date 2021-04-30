В Старом Петергофе обезопасили утят от попадания в водосброс гидротехнического сооружения. Судьбой малышей обеспокоились местные жители и обратились к районной администрации.
Как сообщает 30 апреля пресс-служба СПб ГКУ «Ленводхоз», на днях жители Старого Петергофа направили обращение в администрацию Петродворцового района. Они заметили, что с началом весны утята в Троицком ручье стали заплывать на территорию гидротехнического сооружения (ГТС). Прутья ограждения оставляли достаточно места, чтобы птицы могли свободно проникать в шахту водосброса и самостоятельно выбраться наружу только на другом конце сооружения.
После обращения специалисты отдела по обеспечению эксплуатации ГТС «Ленводхоза» установили на решетку водосброса более мелкую сетку, которая не позволит животным и птицам проникнуть в шахту. «Утки Петергофа в безопасности», — сообщают в учреждении.