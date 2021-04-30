Омбудсмен Петербурга рекомендовал ЦИК отказаться от многодневного голосования

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой. Он рекомендовал отказаться от проведения многодневного голосования на осенних выборах в Госдуму и Законодательное собрание города из-за неизбежных нарушений избирательных прав граждан. Информация об этом появилась 29 апреля на сайте омбудсмена.

По мнению уполномоченного, опыт многодневного голосования по поправкам к Конституции летом 2020 года оказался негативным. Были выявлены многочисленные нарушения, в частности, невнесение в списки участников голосования отметок о подаче заявлений о голосовании до дня голосования вне участков, несоблюдение порядка проведения плебисцита на придомовых территориях, случаи, когда граждане узнавали, что за них кто-то уже проголосовал, отказы членам избиркомов в ознакомлении со списками участников голосования.