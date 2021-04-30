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Омбудсмен Петербурга рекомендовал ЦИК отказаться от многодневного голосования

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой. Он рекомендовал отказаться от проведения многодневного голосования на осенних выборах в Госдуму и Законодательное собрание города из-за неизбежных нарушений избирательных прав граждан. Информация об этом появилась 29 апреля на сайте омбудсмена.

По мнению уполномоченного, опыт многодневного голосования по поправкам к Конституции летом 2020 года оказался негативным. Были выявлены многочисленные нарушения, в частности, невнесение в списки участников голосования отметок о подаче заявлений о голосовании до дня голосования вне участков, несоблюдение порядка проведения плебисцита на придомовых территориях, случаи, когда граждане узнавали, что за них кто-то уже проголосовал, отказы членам избиркомов в ознакомлении со списками участников голосования.

«Многочисленные выявленные нарушения убедительно продемонстрировали, что при нынешнем состоянии избирательной системы в Санкт-Петербурге проведение многодневного голосования создает условия для злоупотреблений со стороны лиц, заинтересованных в фальсификации итогов голосования, и неизбежно приведет к понижению достоверности результатов голосования, дискредитации избирательного процесса, к нарушениям избирательных прав граждан, подрыву доверия к выборам и итогам голосования», — считает уполномоченный.

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Комментарии (8)

Oleg_I
Человек просто сделал то, что должен был сделать. Понятно, что одного его проигнорируют. Нужна массовость.
Kot Piter
СМЕЛО! =D
261887361
Срочно.
Выслать Явлинскому памперсы.
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