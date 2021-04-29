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Из-за COVID-19 в Петербурге отменяют уличные гулянья на майских праздниках. Концерты в помещениях вирус не берёт

Смольный распорядился отменить уличные гулянья на майские праздники в Петербурге

По распоряжению Роспотребнадзора в Петербурге отменяют уличные праздничные мероприятия на майских праздниках. Соответствующее письмо получили районные администрации вечером 29 апреля.

«С учётом складывающейся на территории Санкт-Петербурга санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях продолжающейся новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведение массово-культурных мероприятий вне стационарных площадок не представляется возможным», — говорится в письме за подписью главы комитета по культуре Константина Сухенко.

Как пояснили «Фонтанке» в ведомстве, отменить придётся порядка 70 уличных мероприятий, в том числе районные шествия «Бессмертных полков», концерт Василия Герелло на Исаакиевской площади, муниципальные праздники. 9 мая концерт с Дворцовой площади перенесут в Ледовой дворец, также 8 мая состоится концерт в БКЗ «Октябрьский». На данный момент в концертных залах разрешена заполняемость не более 75% от общего количества посадочных мест.

«В помещениях мы можем проконтролировать рассадку, измерить температуру и соблюсти другие антиковидные меры, на уличных мероприятиях, где планировались, например, полевые кухни, перетягивания канатов и другие развлечения, проконтролировать соблюдение мер безопасности сложно», — сообщил собеседник.

Ранее стало известно об отмене акции «Бессмертный полк» в Петербурге. Её организаторы решили провести в онлайн-формате.

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Комментарии (14)

Foxit
Зачем тогда салют проводят?
Garret
Ну хоть с фотохоругвиями, перевязанные колорадским пропагандреквизитом позориться не будем на Невском
2614171
Ничего нормально сделать не могут. Даже правильно врать разучились.
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