Из-за COVID-19 в Петербурге отменяют уличные гулянья на майских праздниках. Концерты в помещениях вирус не берёт

«С учётом складывающейся на территории Санкт-Петербурга санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях продолжающейся новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведение массово-культурных мероприятий вне стационарных площадок не представляется возможным», — говорится в письме за подписью главы комитета по культуре Константина Сухенко.



Как пояснили «Фонтанке» в ведомстве, отменить придётся порядка 70 уличных мероприятий, в том числе районные шествия «Бессмертных полков», концерт Василия Герелло на Исаакиевской площади, муниципальные праздники. 9 мая концерт с Дворцовой площади перенесут в Ледовой дворец, также 8 мая состоится концерт в БКЗ «Октябрьский». На данный момент в концертных залах разрешена заполняемость не более 75% от общего количества посадочных мест.

