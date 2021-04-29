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Скульптуры Летнего сада увидели небо после зимы. В музее рассказали историю их защитных коробов

С последних статуй в Летнем саду сняли зимнюю защиту

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Русский музей подготовил к открытию Летний сад: сотрудники закончили мыть фонтаны, покрасили скамейки и посыпали дорожки свежим песком. 29 апреля специальные бригады расстегнули крепления, соединяющие стенки сосновых защитных коробов и сняли полосы натуральной ткани, укрывавшие скульптуру «Антиной» и бюст Римского императора Тиберия.

Осенью в парке ежегодно «укутывают» все статуи, чтобы влажность и холод не повредили их.

«В начале XVIII века формировалась коллекция Петра I, из Италии привозились мраморные статуи. Пётр сразу сообразил, что их нужно беречь и укрывать: использовать рогожки и циновки, раньше в России такого не было», — рассказала хранитель скульптуры Летнего сада Галина Хвостова.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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По её словам, этот год — особенный: исполняется 195 лет с момента, как в Летнем саду появились деревянные футляры, и защищать скульптурные композиции от климата начали именно с их помощью. Коллекция таких коробов обновляется каждые 15 лет, но строение остаётся прежним: все стенки и крышка — съемные.

В этом году из-за длинной и холодной весны водная система ещё не успела оттаять: первые посетители 1 мая могут не увидеть работающих фонтанов. В Русском музее не отрицают, что их могут запустить ближе к 9 мая.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

0109
"из Италии привозились мраморные статуи. Пётр сразу сообразил, что их нужно беречь и укрывать: использовать рогожки и циновки"- ну, мраморные-то статуи, конечно, нужно защищать.
А разве после реконструкции в Летнем саду ещё есть оригинальные мраморные статуи- вроде бы их заменили на копии из крошки?
Набеглов
Кто бы ещё наконец, догадался эти тюремные забры убрать. Не Летний сад а Освенцим. Только колючки с током не хватает.
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