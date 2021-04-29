Русский музей подготовил к открытию Летний сад: сотрудники закончили мыть фонтаны, покрасили скамейки и посыпали дорожки свежим песком. 29 апреля специальные бригады расстегнули крепления, соединяющие стенки сосновых защитных коробов и сняли полосы натуральной ткани, укрывавшие скульптуру «Антиной» и бюст Римского императора Тиберия.



Осенью в парке ежегодно «укутывают» все статуи, чтобы влажность и холод не повредили их.



«В начале XVIII века формировалась коллекция Петра I, из Италии привозились мраморные статуи. Пётр сразу сообразил, что их нужно беречь и укрывать: использовать рогожки и циновки, раньше в России такого не было», — рассказала хранитель скульптуры Летнего сада Галина Хвостова.