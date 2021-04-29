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Летний сад может открыться без фонтанов. Система «плохо перезимовала»

Фонтаны Летнего сада в 2021 году могут не открыться в срок

Первые посетители Летнего сада могут не увидеть работающих фонтанов. Об этом журналистам 29 апреля рассказала главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева. По её словам, из-за погоды водная система пока не успела оттаять.

«Водная система плохо перезимовала, не оттаяла. Может быть, фонтаны заработают не первого мая, а девятого. Пока сложно сказать», — сообщила Черданцева.

При этом она отметила, что у длинной и холодной весны есть свои плюсы: горожане смогут увидеть все «волны цветения», ведь растения только начнут распускаться с приходом тепла. Так, в отличие от предыдущих годов, тюльпаны всходят немного позже обычного. В Летнем саду советуют обратить внимание на то, как они будут выглядеть рядом с виолами: в этом сезоне два вида впервые решили высадить вместе, повторив эксперименты европейских коллег.

Летний сад станет доступен для посещения с 1 мая.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Karl_Ivanovich
Не приживаются фонтаны в Летнем саду...
Уж который раз садят, а они никак: то вымокнут. то вымерзнут...
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