Летний сад может открыться без фонтанов. Система «плохо перезимовала»

Первые посетители Летнего сада могут не увидеть работающих фонтанов. Об этом журналистам 29 апреля рассказала главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева. По её словам, из-за погоды водная система пока не успела оттаять.



«Водная система плохо перезимовала, не оттаяла. Может быть, фонтаны заработают не первого мая, а девятого. Пока сложно сказать», — сообщила Черданцева.



При этом она отметила, что у длинной и холодной весны есть свои плюсы: горожане смогут увидеть все «волны цветения», ведь растения только начнут распускаться с приходом тепла. Так, в отличие от предыдущих годов, тюльпаны всходят немного позже обычного. В Летнем саду советуют обратить внимание на то, как они будут выглядеть рядом с виолами: в этом сезоне два вида впервые решили высадить вместе, повторив эксперименты европейских коллег.

