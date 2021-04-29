На время нереста рыб в акватории Финского залива весной действует запрет на вылов водных биоресурсов, в том числе ценных видов, к которым относится судак. О ежегодных ограничениях напоминает 29 апреля пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

В этом году пограничники уже привлекли к административной ответственности 127 человек, рыбачивших на заливе. Общая сумма штрафов составила 294 390 рублей, к рыбакам предъявлены иски за нанесение ущерба водным биоресурсам на сумму 242 925 рублей. Изъято более километра лесковых сетей и 517 экземпляров «незаконно добытых водных биоресурсов» общей массой 78 кг, в том числе 56 судаков на 22 килограмма.