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56 несъеденных судаков. Рыбаков на Финском заливе ловят пограничники, за сезон изъят километр лески и 500 рыб

В 2021 году привлечены к ответственности 127 рыбаков с Финского залива

На время нереста рыб в акватории Финского залива весной действует запрет на вылов водных биоресурсов, в том числе ценных видов, к которым относится судак. О ежегодных ограничениях напоминает 29 апреля пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

В этом году пограничники уже привлекли к административной ответственности 127 человек, рыбачивших на заливе. Общая сумма штрафов составила 294 390 рублей, к рыбакам предъявлены иски за нанесение ущерба водным биоресурсам на сумму 242 925 рублей. Изъято более километра лесковых сетей и 517 экземпляров «незаконно добытых водных биоресурсов» общей массой 78 кг, в том числе 56 судаков на 22 килограмма.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области
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Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна запрещают вылов судака и леща с 20 мая по 30 июня; а в период от распадения льда по 15 июня — вылов всех видов рыб в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая. Ущерб, причинённый водным биоресурсам, оценивается в 13 675 рублей за одного лосося атлантического или сёмгу; в 4 572 рубля за сига; в 3 305 рублей за судака.

В целях пресечения нарушений сотрудники Пограничного управления совместно с сотрудниками территориальных подразделений МВД ежедневно проводят контрольно-надзорные рейды по заливу и побережью.

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Комментарии (3)

Kezevo
Ай да власть ! Ну прямо неускользнешь от наказания, каждую рыбину рулеткой изверят а сьемных хат для хранения нала, и 500 штрафов эдварда била не замечает ,
265868215
В других незапрещенных бухтах чего не ловили ?
atf
Вот только таких по размеру судачков я постоянно вижу в магазине на витрине.
Ловить нельзя, продавать можно!
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