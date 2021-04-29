На время нереста рыб в акватории Финского залива весной действует запрет на вылов водных биоресурсов, в том числе ценных видов, к которым относится судак. О ежегодных ограничениях напоминает 29 апреля пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
В этом году пограничники уже привлекли к административной ответственности 127 человек, рыбачивших на заливе. Общая сумма штрафов составила 294 390 рублей, к рыбакам предъявлены иски за нанесение ущерба водным биоресурсам на сумму 242 925 рублей. Изъято более километра лесковых сетей и 517 экземпляров «незаконно добытых водных биоресурсов» общей массой 78 кг, в том числе 56 судаков на 22 килограмма.
Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна запрещают вылов судака и леща с 20 мая по 30 июня; а в период от распадения льда по 15 июня — вылов всех видов рыб в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая. Ущерб, причинённый водным биоресурсам, оценивается в 13 675 рублей за одного лосося атлантического или сёмгу; в 4 572 рубля за сига; в 3 305 рублей за судака.
В целях пресечения нарушений сотрудники Пограничного управления совместно с сотрудниками территориальных подразделений МВД ежедневно проводят контрольно-надзорные рейды по заливу и побережью.