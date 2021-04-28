Реванш подполковников, которыми СОБР вытирал пол. Заявивших на полицейских обыскали в Петербурге по делу о мошенничестве

Наше издание описывало «спецоперацию» УСБ и следственного комитета, когда после заявления двух жителей Петербурга с неоднозначной репутацией, Евгения П. и Янкеля Х., пол в ресторане сети «Якитория» на площади Чернышевского вытирали двумя подполковниками полиции и их коллегами. Их заподозрили в вымогательстве у бизнесменов, которые по заниженной цене продавали дорогие автомобили, якобы покупаемые на аукционах выморочного имущества.

Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, накануне сотрудники главка посетили с обысками более десяти адресов в Северной столице. Там искали мужчин, которые в феврале 2021 года доставили несколько неприятных часов и полицейским, и следственному комитету.

В кабинетах СК сотрудники МВД смогли доказать, что предоставленные мужчинами аудиозаписи их разговоров подверглись серьезному монтажу. И в истории с машинами они пострадавшие, а не злодеи.



В деле о мошенничестве, по данным «Фонтанки», они пока не фигурируют в качестве потерпевших. В нем два эпизода, о том, что весной 2020 года житель Петербурга передал неким «неустановленным лицам» 17 млн рублей в надежде получить несколько транспортных средств, а в октябре 2020 года на такую же удочку попался другой петербуржец, который передал мошенникам 1 млн 100 тысяч рублей. Оба не увидели больше ни денег, ни машин.



Евгений П. после обысков в квартирах у себя и у своей сожительницы был задержан. Пока на двое суток по статье 91 УПК РФ. Посетили сотрудник ГСУ и квартиры Янкеля Х. Самого его пока ищут.

