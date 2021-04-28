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Реванш подполковников, которыми СОБР вытирал пол. Заявивших на полицейских обыскали в Петербурге по делу о мошенничестве

В Петербурге прошли обыски по делу о мошенничестве в квартирах мужчин, которые ранее обвинили в вымогательстве полицейских

После того, как в петербургском ресторане СОБР положил на пол сотрудников полиции, ГСУ МВД возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве. Пока потерпевшие в нем — двое гражданских.

Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, накануне сотрудники главка посетили с обысками более десяти адресов в Северной столице. Там искали мужчин, которые в феврале 2021 года доставили несколько неприятных часов и полицейским, и следственному комитету.

Наше издание описывало «спецоперацию» УСБ и следственного комитета, когда после заявления двух жителей Петербурга с неоднозначной репутацией, Евгения П. и Янкеля Х., пол в ресторане сети «Якитория» на площади Чернышевского вытирали двумя подполковниками полиции и их коллегами. Их заподозрили в вымогательстве у бизнесменов, которые по заниженной цене продавали дорогие автомобили, якобы покупаемые на аукционах выморочного имущества.

В кабинетах СК сотрудники МВД смогли доказать, что предоставленные мужчинами аудиозаписи их разговоров подверглись серьезному монтажу. И в истории с машинами они пострадавшие, а не злодеи.

В деле о мошенничестве, по данным «Фонтанки», они пока не фигурируют в качестве потерпевших. В нем два эпизода, о том, что весной 2020 года житель Петербурга передал неким «неустановленным лицам» 17 млн рублей в надежде получить несколько транспортных средств, а в октябре 2020 года на такую же удочку попался другой петербуржец, который передал мошенникам 1 млн 100 тысяч рублей. Оба не увидели больше ни денег, ни машин.

Евгений П. после обысков в квартирах у себя и у своей сожительницы был задержан. Пока на двое суток по статье 91 УПК РФ. Посетили сотрудник ГСУ и квартиры Янкеля Х. Самого его пока ищут.

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
Криминальная хроника всё менее и менее читаема. Если бы не знал ситуацию "из первых рук" вообще бы не понял о чём статья.
Boris_93*1
решившие "кинуть" а потом "подставить" милиционеров возможно находились в состоянии изменённого сознания , не сомневаюсь что "интимная" :) часть всего дела изобилует пикантными подробностями
Riptide
Смонтировать можно все что угодно. И видео тоже
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