Лидер Rammstein снимет новый клип в Большом Московском цирке

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн снимет свой новый клип в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирка.



Уточняется, что это будет видео для сольного проекта музыканта, однако точных сроков съемок или выхода клипа пока нет.



Тилль Линдеманн все чаще и чаще появляется в российском медиапространстве. За последние годы рокер дважды посетил нашу страну в рамках концертных туров Rammstein и Lindemann, а также презентовал свой сборник стихов.

