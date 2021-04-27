Лидер Rammstein снимет новый клип в Большом Московском цирке

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн снимет свой новый клип в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирка.
Уточняется, что это будет видео для сольного проекта музыканта, однако точных сроков съемок или выхода клипа пока нет.
Тилль Линдеманн все чаще и чаще появляется в российском медиапространстве. За последние годы рокер дважды посетил нашу страну в рамках концертных туров Rammstein и Lindemann, а также презентовал свой сборник стихов.
Даже клипы в России Линдеманн уже снимал. Так, осенью 2019 года музыкант выпустил видео на композицию Frau und Mann. Съемки прошли в Петербурге на студии «Ленфильм», а одну из ролей исполнила украинская певица Светлана Лобода.
А совсем недавно Линдеманн перепел военную песню «Любимый город». Композиция вошла в саундтрек фильма «Девятаев» — новой картины Тимура Бекмамбетова о подвиге советского летчика. Поклонники были удивлены таким неожиданным кавером, но восприняли его радушно. Бекмамбетов также выступил режиссером клипа на эту композицию.