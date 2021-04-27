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Лидер Rammstein снимет новый клип в Большом Московском цирке

Тилль Линдеманн готовит еще один проект в России

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн снимет свой новый клип в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирка.

Уточняется, что это будет видео для сольного проекта музыканта, однако точных сроков съемок или выхода клипа пока нет.

Тилль Линдеманн все чаще и чаще появляется в российском медиапространстве. За последние годы рокер дважды посетил нашу страну в рамках концертных туров Rammstein и Lindemann, а также презентовал свой сборник стихов.

Даже клипы в России Линдеманн уже снимал. Так, осенью 2019 года музыкант выпустил видео на композицию Frau und Mann. Съемки прошли в Петербурге на студии «Ленфильм», а одну из ролей исполнила украинская певица Светлана Лобода.

А совсем недавно Линдеманн перепел военную песню «Любимый город». Композиция вошла в саундтрек фильма «Девятаев» — новой картины Тимура Бекмамбетова о подвиге советского летчика. Поклонники были удивлены таким неожиданным кавером, но восприняли его радушно. Бекмамбетов также выступил режиссером клипа на эту композицию.

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Комментарии (5)

f0ntan
Депутат Милонов в их клипе сниматься будет?
Piter Russo
Цирковые животные и клоуны не пострадают?
f0ntan
Снова будет клип с кровищей, некрофилией, зоофилией, кучей огня. Теперь все это в московском цирке
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