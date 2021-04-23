«Магазинам для бедных» в Петербурге дали зеленый свет. «Светофор» сразится с «Народным»

автор фото Василий Шапошников / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Красноярский ретейлер «Светофор», который пришел в Петербург еще в 2016 году, делает новую попытку завоевать город, заявляя о запуске полсотни объектов. Чтобы удержать заявленные цены «ниже конкурентов», он добивается от арендаторов и поставщиков беспрецедентных скидок. Пандемийный год вынудил всех быть более сговорчивыми.

О планах «Светофора» кратно увеличить присутствие на рынке Петербурга «Фонтанке» рассказал региональный директор сети Игорь Ягупов. По данным сайта ретейлера, на конец апреля в Северной столице работает уже 10 магазинов, тогда как год назад их было четыре. Основная доля запусков пришлась на конец 2020 года.

На 2021-й запланировано еще 10–15 открытий. Ближайшее — на Кингисепском шоссе в Красном Селе, подписаны договоры еще по нескольким точкам. «Темпы развития сети будут расти. Акцент в этом году будет сделан на Петербурге. Мы понимаем, что людской и экономический потенциал Северо-Запада сосредоточен именно здесь», — рассказывает Ягупов.

Целевые показатели по общему числу «Светофоров» и желаемой доле рынка он не назвал, сославшись на коммерческую тайну. Ранее озвученный план по запуску 50 магазинов топ-менеджер назвал «примерно верным». Но потенциал Петербурга гораздо больше, отметил он. По информации «Фонтанки», перед отделом развития ставилась планка по запуску 30 точек в 2021 году. Также в прессе звучала цель «открывать по одному магазину из расчета на 15 тысяч жителей» (то есть около 360 «Светофоров» на 5,8-миллионный Петербург). «Но единого механизма нет, так как разная среда в разных муниципальных образованиях», — пояснил Игорь Ягупов.

Параллельно «Светофор» начал тестировать в Петербурге интернет-продажи. Доставка осуществляется в радиусе 5–7 км от магазина с помощью сервисов такси (оформляется при заказе через сайт ретейлера).



Столь амбициозные планы не выглядели бы реалистично, если бы «Светофор» уже не получил статус самой динамично развивающейся розничной сети в России. По данным агентства INFOLine, в 2020 году выручка компании увеличилась на 39%, что является абсолютным рекордом среди продуктовых сетей. Для сравнения, у лидеров рынка X5 Retail Group и «Магнита» продажи выросли на 14% и 13% соответственно. Всего в 2020 году «Светофор» заработал 189 млрд рублей (7-е место по объему выручки в России среди продуктовых сетей).

На начало 2021 года сеть по стране насчитывала более 2 тысяч магазинов в формате «жесткого дискаунтера». Его особенностью является небольшая глубина ассортимента: закупая один товар большими партиями, компания может получить от поставщика лучшие условия. Продавать дешевле помогает и экономия на издержках: магазины зачастую располагаются в промышленных помещениях ангарного типа, используется минималистичное оформление: вместо полок — многоярусные палеты. Выручка одного «Светофора», по данным компании, — 30–50 млн рублей в месяц. Это сравнимо с показателями супермаркетов федеральных сетей.



Площадь магазинов ретейлера варьируется от 800–1500 кв. м, ассортимент — около 2000 товарных позиций. Инвестиции в открытие составляют около 4 млн рублей (с учетом товарного наполнения 25 млн рублей).

Петербург долгое время был регионом, где у «Светофора» был один из самых низких темпов развития. Основная причина — уровень арендных ставок, говорит Игорь Ягупов. Запросы собственников помещений, избалованных вниманием федеральных сетей, выше, чем в других регионах России. Но ситуация улучшилась за счет увеличения числа сотрудников, которые занимаются поиском помещений. Появляется и узнаваемость бренда.

Ретейлер говорит, что готов подстроиться под местные реалии. По информации «Фонтанки», компания рассматривает мини-формат (600 кв. м), в котором планирует развиваться, в том числе в центральных частях города. Для этого будет перестроена логистика: надо использовать менее габаритные фуры, чем ранее. Игорь Ягупов не стал комментировать эти планы. «На данный момент это некорректная информация. Пока нет ни одного согласованного объекта», — заявил он. «Светофор» готов экспериментировать с форматами, но наличие парковки у магазина остается непременным условием, а в центре города это серьезная проблема.



«Светофор» действительно ставит перед собственниками жесткие условия. «Там, где ставка 1000–2000 рублей за метр, предлагают максимум 600», — говорит владелица агентства недвижимости Екатерина Лапина. Конечно, от такого предложения собственники воротят нос. «Но если владелец уже несколько лет не может найти никого другого и отчаялся, то вынужденно соглашается», — говорит она.

Эра «нищемаркетов»

Генеральный директор INFOLine Иван Федяков считает план запуска 50 и даже 100 «Светофоров» в Северной столице реалистичным. «Потребность в формате жесткого дискаунтера в Петербурге есть, и она не удовлетворена», — говорит он.

Сейчас здесь в этом формате работает один игрок — старожил рынка ТК «Народный» (две точки на проспекте Косыгина и улице Хошимина, а также интернет-магазин). Компания продает ряд ходовых позиций без наценки и даже ниже себестоимости, но компенсирует это наценкой на другие товары, утверждают участники рынка.

Но о запуске магазинов для бережливых задумались и федеральные сети. Так, Х5 Retail Group в 2020 году начала развивать сеть дискаунтеров под брендом «Чижик», «Магнит» запустил аналогичный проект под брендом «Моя цена», а «Лента» — «365+». В отличие от «Светофора», они не работают в режиме магазина-склада и, подобно европейским дискаунтерам Aldi и Lidl, делают ставку на собственную торговую марку. В Петербурге пока не представлен ни один из них. Но «Магнит» ранее не исключал появление дискаунтера в Северной столице. В Х5 и «Ленте» «Фонтанке» сообщили, что еще не определились с планами. Но, по мнению Ивана Федякова, это лишь вопрос времени.



Формат жестких дискаунтеров, который ретейлеры между собой называют «нищемаркеты», становится все более востребованным по мере ускорения роста цен, ранее рассказывал в интервью «Фонтанке» совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. При этом он предупреждал: погоня за дешевизной может привести к снижению качества продуктов. «Производителям говорят: "Нам нужна тушенка за 30 рублей, что там внутри — вообще не волнует"», — комментировал он.

Руководство «Светофора» с таким определением не согласно. «То, что мы ориентируемся на социально незащищенные слои граждан, — это неверно. Мы делаем ценовое предложение, которое интересно абсолютно любому человеку. Об этом говорят те машины, которые люди оставляют на парковке, заходя к нам», — говорит Игорь Ягупов.

На сайте «Светофора» указано, что сеть готова общаться с поставщиками, если те предложат цены на 20–30% ниже, чем у конкурентов. Для известных брендов эта разница должна быть не менее 50%. По словам Ивана Федякова, соглашаться на такие условия производителей толкает желание выполнить планы по объему продаж.

«В долгосрочной перспективе такой демпинг — это уничтожение бренда, но в краткосрочной — вполне работает», — говорит он. Кроме того, через сети дискаунтеров удобно сливать стоки, чтобы освободить склады. «Иногда возникают партии не самого удачного товара или какая-то партия выводится из розницы», — отмечает эксперт. Но, если «Светофор» хочет играть в долгую, ему стоит задуматься о выпуске собственных торговых марок, а значит, сблизить формат с дискаунтерами федеральных сетей, заключает Иван Федяков.

Бояркова Галина, «Фонтанка.ру»