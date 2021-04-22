FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +8
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Фура с соляной кислотой опрокинулась в кювет в Архангельской области. Одна бочка протекла после падения

Грузовик с 22 тоннами соляной кислоты вылетел в кювет на трассе М-8 «Холмогоры»

Грузовик, перевозивший бочки с соляной кислотой, попал в ДТП в Архангельской области. На место стянули экстренные службы сразу из нескольких районов, одна из бочек в результате аварии протекла.

Как сообщает 22 апреля Региональная диспетчерская служба, на трассе М-8 «Холмогоры», в километре от поворота на деревню Почтовое, что в 250 километрах от Архангельска, в кювет улетел грузовик Volvo, перевозивший 88 250-литровых бочек соляной кислоты. Общая масса груза составила 22 тонны.

Фура упала на бок, из-за чего 10 бочек с кислотой опрокинулись и одна из них разгерметизировалась. Прибывшие на место пожарные пролили химикат пенообразователем для локализации розлива. Сейчас на месте работают спасатели областной службы спасения и пожарные, специалисты осматривают емкости и производят смыв кислоты.

О произошедшем по телефону «112» сообщил сам водитель грузовика, 41-летний житель Сызрани. По словам мужчины, ему стало плохо, «с головой что-то», он потерял сознание и очнулся уже в кювете. Травм в результате ДТП он не получил и госпитализация ему не потребовалась.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний