Грузовик, перевозивший бочки с соляной кислотой, попал в ДТП в Архангельской области. На место стянули экстренные службы сразу из нескольких районов, одна из бочек в результате аварии протекла.



Как сообщает 22 апреля Региональная диспетчерская служба, на трассе М-8 «Холмогоры», в километре от поворота на деревню Почтовое, что в 250 километрах от Архангельска, в кювет улетел грузовик Volvo, перевозивший 88 250-литровых бочек соляной кислоты. Общая масса груза составила 22 тонны.