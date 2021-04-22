Грузовик, перевозивший бочки с соляной кислотой, попал в ДТП в Архангельской области. На место стянули экстренные службы сразу из нескольких районов, одна из бочек в результате аварии протекла.
Как сообщает 22 апреля Региональная диспетчерская служба, на трассе М-8 «Холмогоры», в километре от поворота на деревню Почтовое, что в 250 километрах от Архангельска, в кювет улетел грузовик Volvo, перевозивший 88 250-литровых бочек соляной кислоты. Общая масса груза составила 22 тонны.
Фура упала на бок, из-за чего 10 бочек с кислотой опрокинулись и одна из них разгерметизировалась. Прибывшие на место пожарные пролили химикат пенообразователем для локализации розлива. Сейчас на месте работают спасатели областной службы спасения и пожарные, специалисты осматривают емкости и производят смыв кислоты.
О произошедшем по телефону «112» сообщил сам водитель грузовика, 41-летний житель Сызрани. По словам мужчины, ему стало плохо, «с головой что-то», он потерял сознание и очнулся уже в кювете. Травм в результате ДТП он не получил и госпитализация ему не потребовалась.