Российских журналистов на митингах задерживали несмотря на жилеты. Но таких немного

Союз журналистов России к 22 часам мск насчитал 10 задержанных журналистов, некоторые были в специальных жилетах. Работавших в Петербурге и Москве в этом списке нет.

Среди задержанных, например, корреспондент «Ъ-Казань» Глеб Меркин. Он был в жителе с надписью «Пресса», при себе имел бейдж и редакционное задание от издательского дома «Ъ». По словам Меркина, полицейские проверили его документы, но потом заявили, что его «нет в списках» и его повезут в отдел полиции.

В Уфе задержали журналиста портала UFA1 Артёма Супонькина, в Иркутске — корреспондента «Сибирь. МБХ медиа» Игоря Голято. После проверки документов их отпустили. В Казани задержали корреспондента Sota.Vision Булата Хайруллина под предлогом отсутствия в редакционном задании места, где он должен находиться. Корреспондента Sota.Vision Фёдора Орлова в Воронеже трое силовиков унесли на руках. «Медиазона» сообщает о задержании в Махачкале на митинге корреспондентов издания Юлии Сугуевой и Барият Идрисовой.

«Союз журналистов России продолжает следить за ситуацией, постоянно находится на связи с региональными отделениями СЖР и, при необходимости, готов оказать коллегам юридическую помощь, — отмечается в сообщении. — Напомним, накануне во всех федеральных округах в рамках поручения президента РФ состоялись совещания о дополнительных мерах по обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ. По наблюдению Центра мониторинга нарушений прав журналистов и СМИ и сообщениям наших региональных отделений, журналисты выходили на митинги в ярко-зелёных жилетах установленного образца и с бейджами. Это дало результаты — количество задержаний журналистов и нарушения их прав стало на порядок меньше, чем во время проведения прошлых митингов».