Тысяча долларов за ампулу воды — и морщин как не бывало. Pfizer нашла поддельную вакцину

Как сообщает 22 апреля ТАСС , по данным газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на компанию Pfizer и местные власти, в Польше подделка была обнаружена в январе. Препарат конфисковали из квартиры частного лица, привиться им никто не успел. Мужчине предъявили обвинения в мошенничестве. Подделка, предположительно, содержала гиалуроновую кислоту и была средством от морщин.

Партии препаратов, выдаваемых за вакцину Pfizer — Biontech от COVID-19, обнаружили этой зимой в Мексике и Польше.

В феврале полиция мексиканского штата Нуэво-Леон провела обыск в клинике, где прививали другой фальшивой вакциной. В ампулах находилась дистиллированная вода, одна доза стоила около 1 тысячи долларов. Прививки сделали около 80 пациентов, никто не пострадал. Задержаны шесть человек.

Флаконы были изъяты властями Польши и Мексики в ходе расследований, после чего Pfizer подтвердила, что это подделка.