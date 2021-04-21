Организаторы несогласованной акции протеста в Петербурге объявили о финале. Остатки собрались у ТЮЗа и разбежались по улицам

Организаторы несанкционированной акции протеста в поддержку Навального объявили о завершении шествия в Петербурге. Большая часть митингующих сосредоточилась у ТЮЗа, остальные пытаются пробиться к ним, но этому активно мешает полиция.



«Сегодня вы показали, что город принадлежит вам. Вы — свет этого города, и вы — сила, — обратились к сторонникам организаторы акции в телегам-канале. — Сейчас находиться на улице становится всё опаснее. И поэтому мы завершаем акцию».

Основная часть протестующих добралась до Пионерской площади у ТЮЗа. Туда подоспели сотрудники правоохранительных органов и начали задержания. Участники акции бросились в сторону Звенигородской улицы.