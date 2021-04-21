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Организаторы несогласованной акции протеста в Петербурге объявили о финале. Остатки собрались у ТЮЗа и разбежались по улицам

Несогласованная акция протеста в центре Петербурга завершена

Организаторы несанкционированной акции протеста в поддержку Навального объявили о завершении шествия в Петербурге. Большая часть митингующих сосредоточилась у ТЮЗа, остальные пытаются пробиться к ним, но этому активно мешает полиция.

«Сегодня вы показали, что город принадлежит вам. Вы — свет этого города, и вы — сила, — обратились к сторонникам организаторы акции в телегам-канале. — Сейчас находиться на улице становится всё опаснее. И поэтому мы завершаем акцию».

Основная часть протестующих добралась до Пионерской площади у ТЮЗа. Туда подоспели сотрудники правоохранительных органов и начали задержания. Участники акции бросились в сторону Звенигородской улицы.

Как передают корреспонденты «Фонтанки», на Звенигородской и смежных улицах происходили жесткие задержания. Полиция и ОМОН хватали петербуржцев, пытавшихся пройти к ТЮЗу.

Силы правоохранительных органов также сосредоточены на пересечении Лиговского проспекта с Кузнечным переулком и площади Ломоносова, где ранее проходили несогласные. Помимо этого, на пересечении с Невским перекрыты Садовая и набережная Фонтанки. Закрыты станции метро «Маяковская», «Площадь Восстания» и «Гостиный двор», но можно воспользоваться «Адмиралтейской» и «Невским проспектом».

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Комментарии (20)

Nerevar
Мне надоеда эта полиция с их заборами и драндулетами. Из-за них невозможно дела сделать в центре.
Вашъ Хозяинъ
Молодцы! Еще есть, кто не убоялся!
AKM
Думаю, на каждого, кто не побоялся и вышел, приходится 100, которые молчаливо поддерживают.
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