Поезда следуют мимо «Маяковской» и «Площади Восстания». Режим работы станций метро в центре Петербурга снова изменился

В работе центральных станций метро Петербурга снова произошли изменения. «Адмиралтейскую» открыли, но вместо нее закрыли три станции.



Как сообщили вечером 21 апреля в официальном Telegram-канале комитета по транспорту, станции «Маяковская», «Площадь Восстания» закрыты, поезда следуют без остановок. Вестибюль «Гостиного двора» закрыт на вход и выход при этом работает пересадка на «Невский проспект». Вестибюль станции открыт.

В то же время «Адмиралтейскую» открыли на вход и выход.

Ограничения в работе петербургского метро вводятся на фоне несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, участники которой разбрелись по центру Петербурга, пытаясь прорваться на Невский проспект. Сотрудники полиции пытаются пресечь их попытки. Другая часть шествия направляется к ТЮЗу.