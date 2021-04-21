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Поезда следуют мимо «Маяковской» и «Площади Восстания». Режим работы станций метро в центре Петербурга снова изменился

Режим работы станций метро в центре Петербурга изменили на фоне несогласованной акции сторонников Навального

В работе центральных станций метро Петербурга снова произошли изменения. «Адмиралтейскую» открыли, но вместо нее закрыли три станции.

Как сообщили вечером 21 апреля в официальном Telegram-канале комитета по транспорту, станции «Маяковская», «Площадь Восстания» закрыты, поезда следуют без остановок. Вестибюль «Гостиного двора» закрыт на вход и выход при этом работает пересадка на «Невский проспект». Вестибюль станции открыт.

В то же время «Адмиралтейскую» открыли на вход и выход.

Ограничения в работе петербургского метро вводятся на фоне несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, участники которой разбрелись по центру Петербурга, пытаясь прорваться на Невский проспект. Сотрудники полиции пытаются пресечь их попытки. Другая часть шествия направляется к ТЮЗу.

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Комментарии (4)

gencon
Хорошо когда есть, что закрывать. С такими ремонтами по году, и тотальным воровством Питер скоро станет Мончегорском.
07A
Уважаю проигравших, все закончилось. Протест слит в канализацию. Вы проиграли достойно, вам разрешили выйти с распущенными знаменами, с оружием в руках и с пулей во рту! Работайте братья!!!
YUZ
Да, это все из-за метро, оно клонирует протестующих из случайных непонимающих 20-летней радости отщепенцев. Пора признать метрополитен экстремистской организацией!
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