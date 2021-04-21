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В Петербурге арестовали обвиняемого в мошенничестве экс-начальника спецуправления МЧС

Бывшего руководителя спецуправления МЧС в Петербурге взяли под стражу

В Петербурге арестовали экс-начальника ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 50 МЧС России» Алексея Елисеева, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Елисеев вину не признал. Невский районный суд поставил заключить его под стражу до 19 июня. Адвокат просил для своего подзащитного домашний арест.

Как накануне со ссылкой на данные следствия писала «Фонтанка», бывший руководитель спецуправления требовал от подчинённых сотрудников писать рапорты об оказании дополнительной материальной помощи, сообщая в них ложные сведения о перенесённых заболеваниях или понесённых убытках, а после получения соответствующих выплат возвращать ему половину от выплаченных денег.

Таким образом, с августа 2016-го по декабрь 2019 года им были получены не менее 1,3 миллиона рублей. Также не исключено, что у него были сообщники. Пока что о них говорят, как о «неустановленных лицах».

Дополнительные эпизоды мошенничества, которые приписывают Елисееву, также приводит объединённая пресс-служба судов Северной столицы. По версии следствия, в апреле и мае 2016 года он предоставил два рапорта с просьбой оказать ему материальную помощь из-за якобы перенесённых им тяжёлых заболеваниях и необходимости реабилитации. В результате ему было выплачено 307 тысяч рублей. После этого, в период с мая по декабрь того же года, он составил ещё семь аналогичных рапортов и дополнительно получил 1,2 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии (1)

gencon
По такой же схеме построили дворец в Геленджике и на валдае. Мошенничать можно, если носишь погоны
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