В Петербурге арестовали обвиняемого в мошенничестве экс-начальника спецуправления МЧС

В Петербурге арестовали экс-начальника ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 50 МЧС России» Алексея Елисеева, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



Елисеев вину не признал. Невский районный суд поставил заключить его под стражу до 19 июня. Адвокат просил для своего подзащитного домашний арест.

Как накануне со ссылкой на данные следствия писала «Фонтанка», бывший руководитель спецуправления требовал от подчинённых сотрудников писать рапорты об оказании дополнительной материальной помощи, сообщая в них ложные сведения о перенесённых заболеваниях или понесённых убытках, а после получения соответствующих выплат возвращать ему половину от выплаченных денег.