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В Петербурге экс-начальника спецуправления МЧС заподозрили в мошенничестве. В деле фигурируют 1,3 млн рублей

Экс-начальник спецуправления МЧС в Петербурге стал подозреваемым в деле о мошенничестве

В Петербурге бывшего начальника ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 50 МЧС России» заподозрили в мошенничестве. Подробности расследования уголовного дела, возбуждённого по четвёртой части 159-й статьи УК РФ, 20 апреля приводит городской СК.

По данным следствия, подозреваемый, занимая вышеуказанную должность, требовал от подчинённых сотрудников писать рапорты об оказании дополнительной материальной помощи, сообщая в них ложные сведения о перенесённых заболеваниях или понесённых убытках, а после получения соответствующих выплат возвращать ему половину от выплаченных денег.

Таким образом в период с августа 2016-го по декабрь 2019 года, по версии следствия, им были получены не менее 1,3 миллиона рублей. Также не исключено, что у него были сообщники. Пока что о них говорят, как о «неустановленных лицах».

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — добавили в городском СК.

Информация о спецуправлении, которое возглавлял подозреваемый в мошенничестве, размещена на сайте городского управления МЧС. Судя по опубликованным данным, оно осуществляет надзор за городскими и областными объектами, отнесёнными к категории высокого и значительного риска. В Петербурге в их числе, например, «Адмиралтейские верфи», Балтийский завод и другие крупные предприятия. В разделе «Руководство» в графе «Начальник» стоит прочерк.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
В коробок такую рыбёшку только складывать..
Павел Павлов
Да ладно?)) Не может быть,не было никогда , но вдруг вот опять.В чём новость?
Mikle776
Да быть такого не может! Он же офицер, он присягу давал! Да еще наверняка единорос! А там все кристально чистые и все делают только для народа и для борьбы с бедностью
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