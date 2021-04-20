В Петербурге экс-начальника спецуправления МЧС заподозрили в мошенничестве. В деле фигурируют 1,3 млн рублей

По данным следствия, подозреваемый, занимая вышеуказанную должность, требовал от подчинённых сотрудников писать рапорты об оказании дополнительной материальной помощи, сообщая в них ложные сведения о перенесённых заболеваниях или понесённых убытках, а после получения соответствующих выплат возвращать ему половину от выплаченных денег.

Таким образом в период с августа 2016-го по декабрь 2019 года, по версии следствия, им были получены не менее 1,3 миллиона рублей. Также не исключено, что у него были сообщники. Пока что о них говорят, как о «неустановленных лицах».



«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — добавили в городском СК.



Информация о спецуправлении, которое возглавлял подозреваемый в мошенничестве, размещена на сайте городского управления МЧС. Судя по опубликованным данным, оно осуществляет надзор за городскими и областными объектами, отнесёнными к категории высокого и значительного риска. В Петербурге в их числе, например, «Адмиралтейские верфи», Балтийский завод и другие крупные предприятия. В разделе «Руководство» в графе «Начальник» стоит прочерк.

