Некоторые части Петербурга избавят от алкоголя в стекле на время Евро-2021

По данным «Фонтанки», законопроект должен внести губернатор. Он запрещает в определенных локациях розничную продажу алкогольной продукции в стеклянной таре — за исключением реализации спиртного, пива, сидра, пуаре и медовухи в общепите. Первое ограничение касается территории в окрестностях стадиона, граница которой проходит «от Беговой улицы по оси улицы Савушкина до оси Приморского проспекта, далее по оси Приморского проспекта до Ушаковского моста, далее по Ушаковскому мосту до реки Большой Невки, далее по оси реки Большой Невки до реки Малой Невки, далее по оси реки Малой Невки до Невской губы, далее вдоль берега Невской губы до берега Финского залива у западной границы парка имени 300-летия Санкт-Петербурга, далее по западной границе парка имени 300-летия Санкт-Петербурга до Приморского проспекта, далее по оси Приморского проспекта до Беговой улицы, далее по оси Беговой улицы до улицы Савушкина». Здесь «стекло» запретят за день и в день проведения матчей Евро-2021.

С 11 июня по 11 июля запретят продажу алкоголя в стеклянной таре вокруг фан-зоны на Конюшенной площади — на территории, «граница которой проходит от Невского проспекта по оси реки Мойки до канала Зимняя Канавка, далее по оси канала Зимняя Канавка до Дворцовой набережной, далее по оси Дворцовой набережной до набережной Лебяжьей канавки, далее по оси набережной Лебяжьей канавки до Садовой улицы, далее по оси Садовой улицы до Невского проспекта, далее по оси Невского проспекта до реки Мойки». Также с 1 по 11 июля без «стекла» оставят пространство вокруг второй фан-зоны на Дворцовой площади «от Дворцовой набережной по оси канала Зимняя Канавка до реки Мойки, далее по оси реки Мойки до восточной границы Исаакиевской площади, далее по восточной границе Исаакиевской площади до Вознесенского проспекта, далее по оси Вознесенского проспекта до Адмиралтейского проспекта, далее по оси Адмиралтейского проспекта до Дворцового проезда, далее по оси Дворцового проезда до Дворцовой набережной, далее по Дворцовой набережной до канала Зимняя Канавка».