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МЧС показывает, как выглядел масштабный пожар на Волхонском шоссе ночью и утром

Под Петербургом продолжают тушить мусор в промзоне

Пожар в промзоне на Волхонском шоссе у посёлка Новогорелово, озарявший ночью юго-восточные районы Петербурга, до сих пор не удалось победить. Огонь загнали на 900 кв. м.

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Как пишет 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, к утру 21 апреля площадь горения сократилась с 2 тысяч метров до девятисот. Работают 26 человек и шесть единиц техники.

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В администрации Виллози изданию рассказали, что территории на площадке арендованы несколькими юрлицами, там находится в основном строительный мусор и пиломатериалы.

По данным прокуратуры Ленобласти, районный надзор начал проверку. «В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности собственника указанного предприятия, на предмет соблюдения им требований законодательства о противопожарной безопасности», — заявили в ведомстве.

Пожар у Волхонского шоссе (Ломоносовский район) начался вечером 20 апреля. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что в промзоне горит мусор на площади 2 000 кв. м. К утру ведомство отчиталось о ликвидации открытого горения, однако фотографии очевидцев этому противоречили.

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