Пожар в промзоне на Волхонском шоссе у посёлка Новогорелово, озарявший ночью юго-восточные районы Петербурга, до сих пор не удалось победить. Огонь загнали на 900 кв. м.

Как пишет 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, к утру 21 апреля площадь горения сократилась с 2 тысяч метров до девятисот. Работают 26 человек и шесть единиц техники.

В администрации Виллози изданию рассказали, что территории на площадке арендованы несколькими юрлицами, там находится в основном строительный мусор и пиломатериалы.

По данным прокуратуры Ленобласти, районный надзор начал проверку. «В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности собственника указанного предприятия, на предмет соблюдения им требований законодательства о противопожарной безопасности», — заявили в ведомстве.