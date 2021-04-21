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МЧС отчиталось о ликвидации огня на Волхонском шоссе, но горожане продолжают присылать его фото

Пожар в промзоне под Петербургом локализован

Крупный пожар под Петербургом тушили всю ночь. Очевидцы сообщают, что утром 21 апреля он продолжается.

По информации ГУ МЧС по Ленинградской области, пожар на территории промзоны на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе удалось локализовать в 2:30. В 3:30 было ликвидировано открытое горение.

Однако утром, уже после рассвета, читатели «Фонтанки» прислали фотографию, на которой всё ещё видно сильное пламя.

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Напомним, вызов в МЧС поступил 20 апреля в 22:49. Зарево было видно по всему юго-западу Петербурга. Первые пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, выяснили, что в промзоне горит строительный мусор на площади 2 000 кв. м.

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К ликвидации пожара привлекли 26 человек и шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

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Комментарии (4)

sha_5e4d8c662c249
Горожане - не специалисты.
Skazochny
сибирские леса также тушат
ruscredo
потому что нет ответственности за пиз...ешь
у нас во всех сферах откровенный пиз...ешь
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