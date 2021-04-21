По информации ГУ МЧС по Ленинградской области, пожар на территории промзоны на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе удалось локализовать в 2:30. В 3:30 было ликвидировано открытое горение.
Однако утром, уже после рассвета, читатели «Фонтанки» прислали фотографию, на которой всё ещё видно сильное пламя.
Напомним, вызов в МЧС поступил 20 апреля в 22:49. Зарево было видно по всему юго-западу Петербурга. Первые пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, выяснили, что в промзоне горит строительный мусор на площади
К ликвидации пожара привлекли 26 человек и шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.