По информации ГУ МЧС по Ленинградской области, пожар на территории промзоны на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе удалось локализовать в 2:30. В 3:30 было ликвидировано открытое горение.

Однако утром, уже после рассвета, читатели «Фонтанки» прислали фотографию, на которой всё ещё видно сильное пламя.