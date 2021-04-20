«Неделя Германии»: встреча с Водолазкиным, лекции о Сахарове и Дюрере, диалоги о культуре

Встреча с Евгением Водолазкиным, разговоры о проблемах перевода и лекция о наследии Сахарова ждёт горожан на XVIII «Неделе Германии» в Петербурге. Образовательные программы, художественные читки и встречи с писателями идут в городе до 29 апреля. (18+)

В этом году «Ленполиграфмаш» стал одной из главных площадок фестиваля. Именно там 24 и 25 апреля пройдёт программа «CAFÉ D. Диалоги о культуре и обществе». В 17:00 в субботу стартует обсуждение двуязычной словесности. Направлять диалог в нужное русло будет директор Музея нонконформистского искусства, независимый куратор Анастасия Пацей. О том, может ли художественный текст без проблем менять культурную и языковую «прописку», будут рассуждать переводчики Дирк Бретшнайдер и Александра Кабисова вместе с издателем Адрианом Касница.

После небольшого перерыва участников ждут на лекции «Смонтировать эпоху, как показать год в потоке истории». Ведущий — основатель лейпцигского издательства Spector Books Ян Венцель. Начало в 18:30.



Программу в субботу завершат рассуждениями на тему того, как в художественных произведениях отражаются опыт личный и коллективный, а также дискуссия о том, нужна ли нам экомода.



Воскресный блок начнут в 17:00 с темы экономической: сравнивать российский и европейский опыт развития кластеров и акселераторов будут председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик, старший консультант по вопросам культуры и творчества Нико Дегенколб, основательница образовательного центра «Дом Бенуа» Кира Тайманова, Якоб Блумер из Creative Hub Switzerland и глава Tallinn Creative Incubator Ану Лыхмус.



Следующие встречи — более творческие. В 18:30 пришедшие чуть больше узнают про Андрея Сахарова и его взгляды на права человека. В 20:00 послушают выступление хранителя коллекции немецкой гравюры XV-XVIII веков Эрмитажа Светлану Мурашкину, которая выступит с лекцией о творчестве художника Альбрехта Дюрера. В 21:30 на сцену выйдет писатель Евгений Водолазкин, автор «Лавра», «Авиатора», «Оправдания Острова». Он выразит своё отношение к тому, что такое «Время и опыт».

