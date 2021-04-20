В Петербурге к Евро-2020 и юридическому форуму появится почти полмиллиона новых цветов. К мундиалю их было в 18 раз больше

Более четырёхсот тысяч цветов высадят городские садовники к чемпионату Европы по футболу (Евро-2020) и Петербургскому международному юридическому форуму, которые пройдут в Северной столице в июне.



Как сообщают в аппарате губернатора 20 апреля, цветочное оформление получат, в том числе, Московский и Ленинский проспекты, набережная Обводного канала, площадь Победы и Пулковское шоссе, а также Приморский парк Победы у стадиона «Санкт‑Петербург».

В планах — посадка 436 тысяч цветов и более пяти тысяч кустарников. Кроме того, обещают 132 новых дерева и ремонт почти двух тысяч квадратных метров дорожек и более 15 тысяч квадратных метров газонов.