В Петербурге к Евро-2020 и юридическому форуму появится почти полмиллиона новых цветов. К мундиалю их было в 18 раз больше

Более четырёхсот тысяч цветов высадят городские садовники к чемпионату Европы по футболу (Евро-2020) и Петербургскому международному юридическому форуму, которые пройдут в Северной столице в июне.
Как сообщают в аппарате губернатора 20 апреля, цветочное оформление получат, в том числе, Московский и Ленинский проспекты, набережная Обводного канала, площадь Победы и Пулковское шоссе, а также Приморский парк Победы у стадиона «Санкт‑Петербург».
В планах — посадка 436 тысяч цветов и более пяти тысяч кустарников. Кроме того, обещают 132 новых дерева и ремонт почти двух тысяч квадратных метров дорожек и более 15 тысяч квадратных метров газонов.
Облагородить намерены основные трассы передвижения участников в центре Петербурга, атмосферу праздника добавят также во Фрунзенском, Московском, Пушкинском, Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах.
«В этом году цветочному оформлению нужно уделить особое внимание, чтобы гости, которые приедут на Петербургский экономический форум, и болельщики чемпионата Европы по футболу увидели наш город ярким, нарядным, цветущим», — заявил Александр Беглов.
В городе на Неве пройдут матчи Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира. ПМЭФ состоится 2 — 5 июня. Летом 2018 года Петербург принимал чемпионат мира по футболу. К нему высадили 8 миллионов цветов.