Они учат нас строить. Какие приемы зарубежных урбанистов и архитекторов приживаются в новых кварталах Петербурга

Общие урбанистические тренды применимы для тех стран, у которых есть общее поле, отметили в ГК «ПСК». Например, частное жилое строительство в Японии по объективным причинам гораздо более плотное. В России так строить нельзя просто по пожарным нормам. А многоэтажная застройка в столицах Северной Европы в среднем гораздо менее высотная и плотная, нежели в Петербурге. Как поясняют эксперты компании, это обусловлено численностью населения в городах и фактическим спросом — аренда там становится все популярнее. Все, что могло легко синхронизироваться с европейской практикой, уже к нам пришло — это европланировки и интерьерные решения, дизайнерские детские площадки, архитектура, зонирование и планирование территорий между новыми домами.

На деле все просто — покупатель диктует правила, которые застройщики воплощают на практике и за рубежом, и у нас: квартиры в темных, заставленных машинами дворах без капли зелени уже никто не купит. А значит, единая среда, экологичность, человекоориентированность и цифровизация становятся неотъемлемыми принципами, к которым идут и наши девелоперы.

Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева тоже считает, что в вопросах градостроительства нам нужно ориентироваться, в первую очередь, на Северную Европу: Финляндию, Швецию, Данию, Норвегию.

— Петербург в силу близости к северным европейским странам во многом ориентируется на их стиль в градостроении, — добавила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) . — Среди таких скандинавских трендов можно назвать растущую популярность малоэтажных проектов; скандинавский стиль и минимализм в оформлении, интересный ландшафтный дизайн, необычные проекты озеленения, разнообразные форматы квартир, в том числе с возможностью организовать зимний сад, квартиры с террасами.

— В части современной европейской практики для нас наиболее полезны решения в оформлении закрытых пространств, — говорят в ГК «ПСК». — Если говорить о градостроении как таковом, то общественные пространства являются новой эпохой создания комфортной среды как в жилой, так и в коммерческой недвижимости. Например, новый формат торговых центров в Европе и в Азии совмещает в себе функции досуга, развлечений, шопинга и большие благоустроенные территории.

А руководитель пресс-службы СК «Дальпитерстрой» Анна Боченкова считает, что в Санкт-Петербурге, как и в остальной России, необходимо не столько использовать зарубежный опыт, сколько вырабатывать свой собственный, учитывая местный контекст, неудачные кейсы и ошибки в градпланировании. И в дополнение к этому можно использовать зарубежные практики, например успешные примеры уплотнительной застройки и преобразования промышленных территорий в Германии, Дании, Швеции.

— Это страны, близкие нам по климату, где при организации городского пространства во главе угла стоят комфорт и безопасность человека, — уточнила эксперт. — Например, одна из ключевых задач — «вытащить» как можно больше людей на улицу, создав уютные и интересные общественные пространства. Это могут быть площади для прогулок с зонами отдыха и арт-объектами: скульптурами, фонтанами и так далее. В Европе люди много времени проводят, отдыхая на улице и наблюдая за городской жизнью. Это делает жизнь в мегаполисе насыщенной и интересной.

Некоторые застройщики сегодня не просто ориентируются на зарубежный опыт, но и привлекают иностранных коллег к работе над своими проектами. Как рассказал Руслан Сырцов, коммерческий директор Glorax Developmen t, в проекте Golden City голландские специалисты консорциума KCAP Holding B.V. & Orange не только сформировали архитектурный облик квартала, но и создали в нем привлекательную для жизни, работы и отдыха жилую среду. На базе актуальных градостроительных тенденций архитекторы там спроектировали общественные пространства с разными сценариями времяпрепровождения.

— В идеале у нас должны появляться сбалансированные самодостаточные кварталы в контексте и с учётом окружения, а не отдельно существующие ЖК, — уточнила она. — Для нового девелопмента в полях необходимо продумывать всю дорожную, транспортную, социальную инфраструктуру, как это было раньше в советском градостроительстве, и возводить ее одновременно со строительством и сдачей домов — так происходит сегодня в Голландии, Германии, Бельгии.

— Для работы над своими проектами мы привлекали специалистов из Финляндии, Швеции и Голландии, а также грамотных российских профессионалов с необходимыми знаниями и опытом, — говорит генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев . — Мы экспериментируем, привлекаем молодых проектировщиков со свежим взглядом. Например, при реализации проекта «Янила» мы работали с архитектурной мастерской, состоящей из недавних выпускников университета — они иначе смотрят на задачу, изначально ориентируется не на нормативы, а на комфорт пользователя. И только затем увязывают свои разработки со СНиПами. Такой подход позволяет создавать креативные и запоминающиеся жилые кварталы. Если говорить о «законодателях» градостроительных трендов, то нам интересен весь север Европы, но в последние годы архитектура становится интернациональной. Один и тот же проект может быть и шведским, и финским, и датским, и английским — и в то же время это может быть сибирский город России.

— Еще приоритет пешеходам, — продолжила она, — как это делается в последнее десятилетие в Москве: ограничение личного автотранспорта, мотивация использовать общественный транспорт и велоинфраструктуру и т. д. Также среди трендов — преобразование серого пояса под смешанное использование, включающее коммерцию, творческие и креативные кластеры, а также жилую функцию. Экологические решения, управление ливневыми стоками, дождевые сады, планирование устойчивой городской мобильности — абсолютно приоритетное направление в современных городах.

Анна Боченкова , выделила ряд основных трендов. Прежде всего, «город 15-минутной доступности» — концепция, представляющая собой возможность пешей доступности до ключевых объектов и всего необходимого для комфортной жизни, не выезжая за пределы района.

Впрочем, за последние несколько лет тенденции сильно не изменились. Упор, как и прежде, делается на благоустройстве внутренних территорий, продуманности транспортных потоков и развитии общественных пространств, включая строительство велодорожек и организацию зеленых зон, поясняет Оксана Андросова, руководитель архитектурно-дизайнерской группы «Группы ЛСР» . Принцип открытости и дружелюбности пространства начинается с мест общего пользования, ну и, само собой, развиваются идеи экологии: людей привлекают к раздельному сбору мусора, а сами контейнеры отводят в отдельные места. Новым трендом можно назвать уход от балконов — они остаются в прошлом, а лыжи, например, можно хранить и в кладовых.

Другой экотренд придомовых территорий — современные детские площадки, по примеру европейских. Как отметила Ольга Трошева, застройщики уделяют детским зонам все больше внимания. Так, в прошлом году холдинг Setl Group совместно c детскими психологами разработал новую концепцию детских площадок. Игровые зоны спроектированы с учетом потребностей ребенка в определенном возрасте и оснащены эксклюзивным оборудованием.

Среда превыше всего

События последнего года, связанные с мировой пандемией, заложили тренды, которые будут определять сферу жилого строительства в ближайшие два-три года, отмечает Руслан Сырцов. Например, заметно возросла роль комфортной среды внутри проекта, наличия максимального набора услуг непосредственно в пределах жилого комплекса. Сегодня внутренняя территория жилого квартала — это мультиформатное пространство. Оно должно включать фитнес-студии, кафе, рестораны, грамотно расположенные коворкинги, библиотеки, прачечные, площадки для занятий спортом на свежем воздухе и другие объекты инфраструктуры.

— Тренд на сокращение площади квартир мы заметили еще до пандемии, — говорит эксперт. — Теперь, продумывая пространство жилого комплекса, мы видим свою задачу в том, чтобы позволить покупателям не выделять в квартире места для тренажеров, рабочего кабинета и других подобных опций, чтобы не переплачивать за лишние квадратные метры. За период пандемии мы пересмотрели концепцию будущих кварталов одного из ЖК, опираясь на новые рыночные тенденции. Вся необходимая инфраструктура будет за пределами квартиры, но в максимальной близости от нее.

В большинстве случаев людям некомфортно жить в окружении небоскребов и смотреть на здания, задрав голову, добавляет Анжелика Альшаева. Именно поэтому в Европе предпочтение отдается малоэтажному строительству. Вдобавок к этому дома часто имеют перепад высот: это создает ощущение открытого пространства, делает облик здания интереснее. Также очень важны цвета фасадов: лучше, когда они выполнены в спокойных, чистых и природных тонах.

— Я считаю, нам есть чему поучиться у европейцев и в вопросах ландшафтного дизайна, — считает Анжелика Альшаева. — Например, при оформлении придомовых территорий они активно используют дикие травы и полевые цветы вместо газонных растений. Это придает дворам более естественный, природный облик. А вот одна из наших главных ошибок — парковки во дворах. В развитых европейских странах все машины давно убраны под землю. Более того, транспортная и дорожная инфраструктура способствует тому, чтобы люди больше ходили пешком и ездили на велосипедах.

— Создание среды, удобной для человека, — актуальный тренд последние несколько лет, — отметил Денис Заседателев. — Большой опыт в этом направлении есть у европейских урбанистов и архитекторов. Их кварталы давно уже строятся по тем принципам, которые мы хотим воплотить у себя. В первую очередь, это опыт создания градостроительной концепции — ведь важен не только и не столько цвет фасадов, но то, как расположены здания, как организована логистика, сколько этажей в домах, соблюдается ли баланс жилой застройки и общественных пространств. Как раз это все и создает комфорт. Мы смотрим на эти вещи стандартно, а специалисты, например, шведских и голландских архитектурных бюро готовы экспериментировать и предлагать более смелые решения — и уже складывается совсем другое восприятие пространства.

Но есть решения, которые у нас принимаются сложнее, подчеркнул Заседателев. Например, европейские урбанисты не создают в проектах ограждений и заборов — по их мнению, это препятствие, нарушающее единство среды. Но в нашей действительности покупателю спокойнее, если ограждения есть, и их застройщик использует в своих кварталах, просто делает их не сплошными, а легкими, не утяжеляющими пространство. В Европе все-таки и среда, и застройка достаточно однородны, а у нас такой подход пока не прижился.

Больше онлайна

Жилищное строительство достаточно консервативно, но покупатели здесь генерируют спрос на новые технологии, и их внедрение ускоряется.

— Системы «умного дома» и «умной квартиры» в ближайшие годы станут обязательным атрибутом жилых проектов, — отметил Руслан Сырцов, — управление доступами, бытовыми приборами, счетчиками должно осуществляться с помощью приложения, а застройщики должны предоставлять квартиры, оснащенные этими сервисами.

К примеру, в компании Glorax Development цифровые технологии уже внедряются на всех строящихся объектах. С этого года их инженерное оснащение включает интеллектуальную платформу Ujin, объединяющую в единую цифровую среду всё оборудование и сервисы: домофоны, учёт тепла и энергоресурсов, видеонаблюдение, умный паркинг, освещение и многое другое. Огромное количество сервисов будет доступно жителям кварталов уже на этапе заселения. Это не только управление инфраструктурой на уровне всего ЖК, но и отдельные функции базовых пакетов системы «Умный дом». К примеру, в квартирах может быть предустановлена защита от протечек, управление розетками и освещением или мультисенсор, позволяющий в режиме реального времени регулировать уровень влажности, освещённости, температуры в квартире. На диджитализацию компании и возводимых объектов в ближайшие три года планируется потратить около 10 млрд рублей.

Еще одним трендом эксперт назвал диджитализацию всех операционных процессов — и на строительной площадке, и при проведении сделок. Уже сейчас взаимодействие при покупке квартиры практически полностью переходит в онлайн.

— Через три-четыре года 70% сделок с недвижимостью и всех сопутствующих операций (аренда, ремонт, покупка мебели) будут оформлять дистанционно. Glorax Development планирует через два года 50% сделок совершать удаленно, — подытожил Руслан Сырцов.

— Пандемия, безусловно, скорректировала тренды международного градостроения, направив основной вектор развития на повышенную безопасность и комфорт жилых и общественных пространств, — говорит маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин. — Европейские эксперты отмечают значительное повышение интереса к цифровизации, внедрению энергосберегающих технологий «умного» и автоматизированного дома, использованию в строительстве экологически чистых материалов, к выделенным рабочим зонам и обустройству их, по возможности, на открытом воздухе — например, на балконах и террасах.

Вопрос ближайшего будущего

Заместитель генерального директора СК «Ленрусстрой» Максим Жабин выделил два очевидных тренда, которые скоро придут на российский рынок с Запада. Первый — это культура арендного и доходного жилья, и связано это будет не с модой, а с потребностью, вызванной высокой стоимостью квадратного метра. Сейчас на Западе этот тренд, возможно, уже проходит второй-третий виток трансформации, однако у нас тоже превратится в определенный тренд в ближайшие 10 лет.

—Коливинги, сервисные апарты развиты в европейских крупных городах — Лондон, Париж, Рим, Барселона,то есть там, где жилье в центре достаточно дорого, а долгосрочная аренда весьма распространена и регулируется государством, — пояснил Максим Жабин.

Второй тренд — общественные пространства, которых будет появляться все больше и их будет стимулировать не только государство, как у нас сейчас. В ближайшие 5–10 лет они будут активно развиваться благодаря одному или группе инвесторов, которым это станет выгодно. По словам Максима Жабина, территория, отданная под общественные пространства (не кулуарные, а именно полноценные общественные зоны), может повысить ценность соседних территорий, где можно реализовать коммерческие проекты. Более того, вскоре сами люди будут создавать условия для однородной среды для жизни — никто их к этому не сподвигнет, это просто станет их внутренней потребностью.

Денис Заседателев поддержал тезис. Действительно, для урбанизированных городов формирование общественных пространств — это точка роста. Причем важно, чтобы они появлялись не только в центральных локациях, но и в удаленных районах. Будущее, по его мнению, именно за разнообразием общественных пространств.

— Сейчас кварталы ГК «Ленстройтрест» — это проекты КОТ с насыщенной внутренней инфраструктурой, — пояснил Заседателев. — По концепции большая часть участка ЖК отдана под общественные пространства, зоны отдыха, рекреационные зоны. Также сама архитектура и планировочные решения претерпели значительные изменения. В прошлое постепенно уходят однотипные 25-этажки с минимальным набором инфраструктуры и озеленением во дворе. Любые решения, которые превращают жилые кварталы в некомфортное пространство, уже не востребованы на рынке.

Но есть во всем этом футуристическом прогрессе и ложка дегтя — все зарубежные тренды могут «разбиться» о неподготовленную почву или приходить слишком медленно. По словам Евгения Ортина, в Санкт-Петербурге, к сожалению, отсутствие системного подхода и долгосрочной стратегии развития города не способствуют появлению подобных европейским тенденций градостроительства, а отдельные веяния не носят массовый характер.

— И пусть концепции «зеленого строительства» и энергоэффективности находят своё воплощение в отдельных девелоперских проектах, стоит признать, что это темы пусть не столь отдалённого, но всё же будущего, — подытожил эксперт.

— В сфере жилого строительства все достаточно инертно, — подчеркнула Оксана Андросова. — Существуют определенные витки, дизайн-проекты насыщаются новыми идеями, но они не меняются по своей сути. В перспективе, полагаю, усовершенствовать будут, в первую очередь, сами технологии для увеличения темпов строительства. Главной в нашей отрасли была и остается скорость. Время — это самое дорогое.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»