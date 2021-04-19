Путинского задора хватило на две недели: в Петербурге падают темпы вакцинации

«С 5 апреля по 11 апреля было привито первично 49 711 человек, с 12 по 18 апреля — 43 259. На 12-й, 13-й и 14-й неделях, впервые с февраля, темп прививочной кампании нарастал за счет более активного участия населения города в вакцинации. На 15-й неделе вновь отмечается снижение интенсивности вакцинации», — говорится в недельной справке межведомственного координационного совета от 19 апреля.



Чиновники считают, что медицинская инфраструктура позволяет значительно ускорить темп прививочной кампании. Есть и запасы вакцины, даже двух — «Спутника» и «ЭпиВакКороны» — но интереса аудитории не хватает.

