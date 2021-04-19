FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
76.25р91.48р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Путинского задора хватило на две недели: в Петербурге падают темпы вакцинации

Эффект от тайной прививки Путина закончился в Петербурге

Массы петербуржцев, которые, вдохновившись прививкой президента Владимира Путина отправились за вакциной, стали иссякать. В Смольном снова фиксируют падение интереса.

«С 5 апреля по 11 апреля было привито первично 49 711 человек, с 12 по 18 апреля — 43 259. На 12-й, 13-й и 14-й неделях, впервые с февраля, темп прививочной кампании нарастал за счет более активного участия населения города в вакцинации. На 15-й неделе вновь отмечается снижение интенсивности вакцинации», — говорится в недельной справке межведомственного координационного совета от 19 апреля.

Чиновники считают, что медицинская инфраструктура позволяет значительно ускорить темп прививочной кампании. Есть и запасы вакцины, даже двух — «Спутника» и «ЭпиВакКороны» — но интереса аудитории не хватает.

Как писала «Фонтанка», президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. В пресс-службе Кремля не уточняли препарат, который вкололи главе государства и не показывали фото или запись процесса.

По состоянию на 19 апреля за весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировали 499 тысяч человек. Из них 347 тысяч полностью завершили цикл вакцинации. Запаса вакцин в городе хватит еще на 226 тысяч человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний