Смольный: В Петербурге — лучшая неделя за все время второй волны коронавируса

Если на 12-й неделе года в больницы увозили в среднем 293 человека в день, на 13-й — 300 человек, на 14-й — 288, то на 15-й уже по 265.

«За прошедшую 15-ю календарную неделю зарегистрировано 1 860 госпитализаций взрослых с ковид-ассоциированными состояниями, что является наименьшим показателем недельной госпитализации с начала второй волны эпидемии. Минимальное недельное количество госпитализированных взрослых между первой и второй волнами эпидемии было зарегистрировано в начале августа 2020 года и составляло 1 167 человек», — говорится в опубликованной 19 апреля справке межведомственного координационного совета.

Там же отмечается, что за неделю количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, по сравнению с 14-й неделей уменьшилось на 4,23%. Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 7,8%. И даже число умерших за неделю оказалось ниже, чем раньше, на 21% — 175 против 223.



Свободны 1 109 коек, или 21% от всего фонда. Доля тяжелых больных в среднем около 27,3%. На ИВЛ по состоянию на 19 апреля находятся 156 пациентов, и это на 63,9% меньше пикового значения, отмечавшегося в декабре 2020 года.



«Уменьшение общего количества активно больных COVID-19 (на 4,31% за неделю) говорит о том, что тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Но этот процесс идет медленно и нестабильно, часто сопровождается разнонаправленным движением индикаторов эпидемического процесса», — отметили в совете.



Чтобы ускорить победу над пандемией, в Смольном призывают вакцинироваться. За весь период прививочной кампании в Петербурге укололи 499 тысяч человек. Из них 347 тысяч полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшее воскресенье первично привито 1 250 человек, вторично — 1 536. Запаса вакцин в городе хватит еще на 226 тысяч человек.

