ГАТИ разъяснила схему ограничений движения на время ремонта Литейного моста

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга 19 апреля опубликовала схему ограничений движения из-за ремонта дорожного покрытия на Литейном мосту на конец апреля — начало мая. Закончить работы должны до ПМЭФ и Евро-2020 — последние перекрытия назначены на 7 мая.

Также будет ограничен проезд:

с 20 апреля по 7 мая — по Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной (для отвода транспорта);

с 20 апреля по 5 мая — при съездах с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост.

При этом с 20 по 27 апреля сохранится движение в обратном направлении по западному проезду площади Ленина — от улицы Комсомола на Арсенальную набережную.

Ремонт по заказу СПб ГБУ «Мостотрест» выполняет АО ПО «Возрождение». Сейчас идет первый этап работ. Из-за ремонта на подъездах к мосту ежедневно образуются пробки.