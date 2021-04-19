ГАТИ разъяснила схему ограничений движения на время ремонта Литейного моста

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга 19 апреля опубликовала схему ограничений движения из-за ремонта дорожного покрытия на Литейном мосту на конец апреля — начало мая. Закончить работы должны до ПМЭФ и Евро-2020 — последние перекрытия назначены на 7 мая.
Движение транспорта будут перекрывать:
- с 20 по 27 апреля — по средним полосам на Литейном мосту в обоих направлениях и съездам с Литейного моста на улицу Академика Лебедева и с Пироговской набережной (при движении со стороны Арсенальной набережной) на Литейный мост;
- с 28 апреля по 5 мая — по крайним правым полосам Литейного моста в обоих направлениях;
- 6 мая — по съездам с Пироговской набережной на Литейный мост и с Литейного моста на набережную Кутузова (для ремонта крайней правой полосы моста);
- 7 мая — по съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост и с Литейного моста на Арсенальную набережную для движения в сторону Большеохтинского моста (для ремонта крайней правой полосы моста).
Также будет ограничен проезд:
- с 20 апреля по 7 мая — по Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной (для отвода транспорта);
- с 20 апреля по 5 мая — при съездах с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост.
При этом с 20 по 27 апреля сохранится движение в обратном направлении по западному проезду площади Ленина — от улицы Комсомола на Арсенальную набережную.
Ремонт по заказу СПб ГБУ «Мостотрест» выполняет АО ПО «Возрождение». Сейчас идет первый этап работ. Из-за ремонта на подъездах к мосту ежедневно образуются пробки.