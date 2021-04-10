Как писала «Фонтанка», движение ограничено в зоне трамвайных путей и по крайним левым полосам в обоих направлениях. Кроме того, закрыты съезды с Литейного моста на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной на Литейный мост. А по западному проезду площади Ленина поток временно двигается в обратном направлении — от улицы Комсомола на Арсенальную набережную.
Литейный мост стал сплошной пробкой из-за ремонта
Движение по Литейному мосту в Петербурге ограничено с 10 по 24 апреля
Петербуржцы проводят время в пробках у Литейного моста. Переправа проходит ремонт и генерирует заторы по обе стороны Невы. Процесс продлится с 10 по 24 апреля.
Как писала «Фонтанка», движение ограничено в зоне трамвайных путей и по крайним левым полосам в обоих направлениях. Кроме того, закрыты съезды с Литейного моста на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной на Литейный мост. А по западному проезду площади Ленина поток временно двигается в обратном направлении — от улицы Комсомола на Арсенальную набережную.