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Литейный мост стал сплошной пробкой из-за ремонта

Движение по Литейному мосту в Петербурге ограничено с 10 по 24 апреля

Петербуржцы проводят время в пробках у Литейного моста. Переправа проходит ремонт и генерирует заторы по обе стороны Невы. Процесс продлится с 10 по 24 апреля.

Как писала «Фонтанка», движение ограничено в зоне трамвайных путей и по крайним левым полосам в обоих направлениях. Кроме того, закрыты съезды с Литейного моста на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной на Литейный мост. А по западному проезду площади Ленина поток временно двигается в обратном направлении — от улицы Комсомола на Арсенальную набережную.

Фото: Скриншот «Яндекс. Карт»
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Фото: Скриншот «Яндекс. Карт»

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Комментарии (3)

lamer
После ремонта дорога ровненькая будет, без ям.
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